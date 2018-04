Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Mulțescu este noul antrenor al Astrei, informeaza digisport.ro. Mulțescu (66 de ani) era liber de contract dupa desparțirea de Craiova, din aprilie 2017, iar acum se afla la al treilea mandat pe banca giurgiuvenilor, dupa ce i-a mai pregatit in doua randuri: 2001-2002 si 2012. Inaintea numirii…

- Edi Iordanescu a explicat la ProSport LIVE de ce s-a despartit de Astra si a anuntat ce va face in viitorul apropiat. "Nu sunt genul care sa arunce cu noroi, sa plec cu scandal dintr-un loc, mai ales ca am avut realizari. Despartirea a venit la initiativa mea, a fost o discutie complexa.…

- Daniel Pancu (40 de ani) spune ca nu ințelege strategia patronului de la Astra, Ioan Niculae. "Nea Gigi Mulțescu are o vorba: «E greu sa antrenezi drama și sa joci comedie». Asta spunea nea Gigi Mulțescu. Adica e greu sa joci defensiv 8 luni și acum sa joci ofensiv așa deodata. Nu ințeleg de ce a fost…

- Gigi Becali a inceput sa regrete o parte a investitiilor facuta la inceputul sezonului si a nominalizat trei numere, care l-au dezamagit. Florinel Coman, Dragos Nedelcu si Romario Benzar nu si-au justificat banii platiti pe ei, sustine omul de afaceri, care si-a explicat nemultumirea.. FCSB…

- Scene revoltatoare la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti! Unitatea sanitara se afla intr-un scandal provocat de atitudinea medicilor de la Unitatea de Primiri Urgenta. O batrana adusa cu ambulanta la spital a fost data afara de medicul de garda pe motiv ca este „o boschetarita”. Intamplarea a…

- Situatia de la Astra Giurgiu e departe de o rezolvare! In timp ce patronul Ioan Niculae are de ales intre Gigi Multescu si Adrian Mutu pentru banca tehnica a fostei campioane, Edi Iordanescu (39 de ani) nu a semnat rezilierea, iar un nou scandal sta sa inceapa. Imediat dupa meciul…

- Dupa plecarea lui Edi Iordanescu de la Astra, Ioan Niculae pare ca a gasit rapid varianta de înlocuire. Dar în acelasi timp a dat si o lovitura de imagine: Adi Mutu ar fi noul antrenor al giurgiuvenilor, conform gsp.ro.

- Gigi Mulțescu este alegerea lui Ioan Niculae pentru postul de antrenor al Astrei. Mulțescu a confirmat discuțiile, dar anunța ca decizia finala privind venirea la Astra va fi luata marți. Edi Iordanescu si-a dat demisia de la Astra. N-a mai suportat sa fie umilit de patronul Ioan Niculae…

- Tehnicianul Gheorghe Multescu va prelua echipa Astra Giurgiu, unde il va inlocui pe Edward Iordanescu, anunta Digisport.In varsta de 66 de ani, Multescu a mai antrenat Astra Giurgiu in perioadele 2001-2002, cand era Astra Ploiesti, si 2012. Ultima echipa antrenata de Multescu a fost…

- Edi Iordanescu, 39 de ani, a decis sa plece de la Astra, echipa la care a venit in vara, din cauza situației echipei și dupa ce a fost criticat de mai multe ori de patron. Iordanescu a lasat echipa din Giurgiu pe locul 5 in play-off, cu 22 de puncte. In ultim perioada, dupa ce Astra s-a calificat in…

- Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, și-a facut praf echipa dupa infrangerea cu Viitorul, scor 0-2. "Vina acestei infrangeri este a portarului stadionului care nu l-a anuntat pe domnul antrenor ca jucam de la ora 18:00 azi. De cand exista Astra Ploiesti n-am vazut o adunatura mai slaba de 11 jucatori. Domnul…

- Edi Iordanescu a acuzat maniera de arbitraj a lui Marcel Barsan din infrangerea suferita de Astra, scor 0-2, contra campioanei Viitorul. "Perioada de intrerupere de 3 saptamani a fost una foarte grea. Clima a fost de așa natura incat ne-am antrenat in niște condiții foarte proaste. Au fost niște speculații…

- Ultimele doua campioane ale Romaniei, Astra si Viitorul, se intalnesc duminica, la Giurgiu, in etapa a treia din play-off-ul Ligii Intai. Din pacate pentru cele doua echipe, ele nu se pot implica in acest sezon in lupta pentru titlu. Locul 4 este ultimul obiectiv realist atât pentru Astra, cât…

- Liga I Play-off, etapa a 3-a: sambata, 31 martie – ora 20.45: „U” Craiova – CFR Cluj; duminica, 1 aprilie – ora 18.00: Astra – Viitorul, ora 20.45: FCSB – Poli Iași. Clasament: 1. CFR Cluj 2 1 1 0 ...

- Eșecul de la Craiova a aruncat in aer vestiarul Astrei. Patronul a facut o criza de nervi și le-a taiat primele pentru victoria cu Dinamo și calificarea in play-off, iar fotbaștii au dezvaluit pentru Gazeta un episod incredibil care l-a avut in prim-plan pe Ioan Niculae. ...

- Viitorul – CS U Craiova, de la 20:45, live blog pe ProSport Echipele probabile: Viitorul: Cojocaru - Mladen, Tiru, Hodorogea, Cr. Ganea - Cicaldau, T. Baluta, Vana - Matan, I. Hagi, Chitu CS U Craiova: Mitrovic - R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira - Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Gustavo,…

- Ioan Niculae, cel mai bogat patron din fotbalul romanesc, si-a incalcat inca o data promisiunea fata de jucatori si de antrenorul actual al clubului Astra, Edi Iordanescu. Totul a pornit de la promisiunea nerespectata a patronului de a le oferi prime jucatorilor inainte de finala sezonului regular,…

- Fotbalistul luat de la Astra, Constantin Budescu, a adus de unul singur 12 puncte in sezonul regulat, la care se adauga inca doua cu Viitorul, in prima etapa a play-off-ului. Fara aceasta contributie trupa lui Dica ar fi fost aut din lupta pentru titlu si tremura pentru un loc de cupa europeana! FCSB…

- Edi Iordanescu, criticat de patron. Prestația Astrei din meciul pierdut sambata, la Craiova, scor 0-1, l-a enervat pe patronul Ioan Niculae. Omul de afaceri i-a reproșat antrenorului stilul prea defensiv, la 0-0. Șeful fostei campioane a Romaniei nu l-a iertat nici pe arbitrul Alexandru Tudor. “Rezultatul…

- Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, a izbuncit dupa infrangerea echipei sale de la Craiova, 0-1. Acesta l-a criticat pe antrenorul Edward Iodanescu pentru tactica adoptata. "Rezultatul se datoreaza lui Edi Iordanescu și arbitrului Tudor. Edi Iordanescu vad ca joaca tot la 0-0 și in play-off", a declarat…

- Dinamo, in play-out 2018! Reacții la rușinea roș-albilor. Dupa 0-2 la Giurgiu, ”cainii” au ratat calificarea in play-off și vor juca alaturi de 7 echipe (FC Botoșani, FC Voluntari, ACS Poli, Concordia Chiajna, Sepsi, Gaz Metan, Juventus) in grupul celor ce lupta pentru salvare. ”Cainii” pretind ca terenul…

- Dinamo e in play-out. Astra a caștigat cu Dinamo 2-0, iar Viitorul s-a impus in fața celor de la Poli Iași 1-0. Ionuț Cioinac, jucatorul celor de la CSM Poli Iași le-a mulțumit celor de la Astra pentru ca au caștigat cu Dinamo și i-a ajutat pe ieșeni. "Nu imi gasesc cuvintele dupa aceasta performanța.…

- Dinamo e in play-out. Astra a caștigat cu Dinamo 2-0, iar Viitorul s-a impus in fața celor de la Poli Iași 1-0. "Ne-am pus mari speranțe in acest joc. Chiar inainte de meci am zis ca e ca o finala de Campionat Mondial. Depinde viitorul nostru. Nu imi dau seama ce s-a putut intampla. Nu am fost echipa…

- Deși Edward Iordanescu iși dorea sa menajeze mai mulți jucatori pentru meciul cu Dinamo, sursele GSP.ro anunța ca tehnicianul va folosi numeroși titulari diseara, iar ultimele informații scot la iveala ca giurgiuvenii ar avea promisa inclusiv o prima in cazul in care se impun. TV Digi Sport anunța…

- Prima dinamoviștilor pentru calificarea in play-off. Conform Gazetei Sporturilor, președintele lui Dinamo, Alexandru David, a mers vineri la Saftica, pentru a discuta cu jucatorii și staff-ul inaintea meciului de la Giurgiu. Acesta i-a anunțat pe jucatori ca au o prima de 30.000 de euro pentru o victorie…

- Gica Hagi a prefațat partida cu CSMS Iași, care poate duce Viitorul in play-off pentru al 3-lea an la rand. CSMS Iași - Viitorul și Astra - Dinamo, meciurile care decid ultima echipa calificata in play-off, se joaca sambata, de la 19:45, și pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Viitorul, Dinamo și CSM Poli Iași se lupta in ultima etapa pentru calificarea in play-off. Astra este deja calificata in play-off, iar echipa lui Edi Iordanescu o va intalni sambata pe Dinamo, care are nevoie de victorie pentru a fi sigura de prezența intre primele 6 echipe. ...

- CFR Cluj, doi oameni in topul celor mai buni marcatori ai Ligii 1 Formația clujeana are doi jucatori in primii patru golgheteri ai campionatului. Duelul pentru primele locuri din Liga 1 dintre CFR, FCSB și CSU Craiova se poate observa și în clasamentul celor mai buni marcatori. Echipa din…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…

- Vineri, 9 februarie a.c., aproximativ 40 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Matei Basarab" Ploiesti vor asigura masurile de ordine publica la meciul de fotbal dintre echipele F.C.ASTRA GIURGIU - F.C.GAZ METAN MEDIAS Meciul se va disputa incepand cu ora 20:45 pe stadionul municipal "Marin Anastasovici…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Imediat dupa remiza cu Astra de la Ovidiu, Gica Hagi s-a lansat intr-o serie de atacuri legate de situatia dramatica in care a ajuns fotbalul romanesc si a amenintat ca pleaca din tara. Taxat de mai multa lume din fotbal si din mass-media pentru vorbele dure, antrenorul si patronul echipei Viitorul,…

- Hagi vrea sa plece din Romania. Inca o izbucnire specifica a ”Regelui” nervos. Managerul de la Viitorul a dat iarași cu basca de pamant, la finalul jocului cu Astra, scor 1-1. „Mi-e rușine ca m-am intors acasa! Primul meu gand este sa plec din țara. De ieri, primul gand care mi s-a pus este ca vreau…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, joaca primul meci oficial al anului, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei „Gheorghe Hagi”, din Ovidiu, impotriva Astrei, intr-un duel programat in etapa a XXlll-a a Ligii l. FC Viitorul incepe anul de pe locul 6, cu 34 de…

- Cluburile din Liga 1 au rezolvat deja mai multe transferuri in perioada de iarna, dar doar incepand de marti, 23 ianuarie, cluburile pot inregistra jucatori la Liga Profesionista de Fotbal. Acest lucru se va putea intampla pana pe 19 februarie.Pana in acest moment, cele mai importante cluburi…

- Echipa secunda a Astrei și-a reluat pregatirile sub comanda aceluiași antrenor, Marius Maldarașanu, care a refuzat oferta venita de la Voința Turnu Magurele. Printre jucatorii prezenți la primul antrenament al anului s-a aflat și Alexandru Ionița II, liderul primei echipe ramas, cel puțin deocamdata,…

- Situatia complicata a lui Alex Ionita, trimis de patronul Ioan Niculae la echipa a doua pentru ca refuza sa semneze prelungirea contractului cu Astra, este departe de a se rezolva. Impresarul Florin Lovin, fost coleg cu Ionita la Astra, i-a luat apararea mijlocasului de 23 de ani: "E greu sa-ti doresti…

- Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, a dezvaluit ca sunt șanse foarte mari ca transferul lui Alex Ionița la CFR sa se perfecteze zilele urmatoare. ...despre transferul lui Ionița: "Cred ca sunt șanse destul de mici ca Ionița sa ramana la Astra. In filosofia mea nimeni nu este mai presus de echipa. Sigur,…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, situația la de la Astra este una tensionata. (Detalii aici) Conducerea Astrei l-a dat afara pe atacantul francez Anthony Le Tallec, 33 de ani, dupa ce ieri l-au anunțat ca vor sa renunțe la el, spre nemulțumirea antrenorului Edi Iordanescu, care a facut o crizaa…

- Ioan Niculae l-a facut praf pe Alex Ionița: ”Nu o sa moara Astra daca pleaca el. Daca va sta un an pe bara, nu va mai fi același”. „Telenovela” inceputului de an se cheama Alex Ionița II. Jucatorul a fost dorit de FCSB – dar la refuzul jucatorului cu sange rapidist , Gigi Becali a replicat cu invectivele…

- Astra se reunește vineri la Ploiești. Alexandru Ionița, la echipa a doua? Mijlocașul nu vrea sa-și mai prelungeasca angajamentul. Formatia de pe locul 4 din Liga I in ierarhia la zi, Astra se reuneste vineri pe stadionul din “9 Mai”, antrenorul Edward Iordanescu urmand sa programeze primul antrenament…