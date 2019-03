De ce a picat Facebook miercuri seara O modificare in configurarea serverelor a fost cauza problemelor intampinate de toate serviciile Facebook miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi.



Facebook a emis prima comunicare oficiala cu privire la cauzele care au stat la baza indisponibilitatii serviciilor sale de la mijlocul acestei saptamani, dupa ce intr-o prima faza, inainte de rezolvarea problemei, a spus doar ca nu este vorba de un atac cibernetic.



Intr-o postare pe propria pagina din cadrul propriei retele sociale, Facebook isi cere scuze pentru faptul ca multi utilizatori nu au putut accesa serviciile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

