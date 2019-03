De ce a murit Luke Perry, din „Beverly Hills”. Este scris clar pe certificatul de deces

Stiri pe aceeasi tema

- Luke Perry, actorul cunoscut pentru rolul pe care l-a interpretat in ”Beverly Hills 90210”, s-a stins din viața in urma unui accident vascular cerebral ischemic, potrivit certificatului sau de deces.

- Dupa ce o lume intreaga a plans moartea actorului Luke Perry, la doar 52 de ani, vestea ca un alt actor din distribuția celebrului ”Beverly Hills 90210” a decedat a indoliat lumea cinematografica.

- Luke Perry, cunoscut pentru interpretarea lui Dylan McKay din serialul Beverly Hills 90210, a murit la varsta 52 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, noteaza Dailymail.co.uk. Luke Perry a decedat la cinci zile dupa ce a fost spitalizat, in urma unui accident cerebral suferit in timp ce acesta…

- Arun Panikkar, in varsta de 40 de ani, din Kerala, India, a murit dupa ce a alunecat sub elefant, iar animalul s-a așezat pe capul lui. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au surprins momentul in care barbatul spala elefantul și il lovea cu baț. In imagini se poate vedea cum un barbat alearga…

- Celebra actrița Shannen Doherty, care este prietena cu Luke Perry și care a jucat alaturi de acesta in serialul ”Beverly Hills, 90210”, a oferit primele declarații dupa moartea colegului și bunului ei prieten.

- Actorul american Luke Perry, devenit celebru pentru rolul jucat in serialul "Beverly Hills, 90210", a decedat, afirma surse citate de presa internationala.In urma cu doar 5 zile, Perry a fost spitalizat, in urma unui acceident vascular cerebral. Paramedicii au raspuns unui apel cu privire…

- Luke Perry, interpretul personajului Dylan din cunoscutul serial „Beverly Hills 90210”, a murit luni dupa ce saptamana trecuta a fost spitalizat in urma unui accident vascular cerebral, scrie TMZ. Actorul avea 52 de ani.

- Luke Perry (52 ani) a fost spitalizat de urgența dupa ce a suferit un infarct. Dylan din „Beverly Hills, 90210“ se afla acasa cand a inceput sa aiba simptomele unui infarct, noteaza site-ul american TMZ , care anunța totodata ca nu exista alte informații despre starea actuala de sanatate a actorului.…