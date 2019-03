De ce a murit Keith Flint (The Prodigy) Muzicianul, in varsta de 49 de ani, a fost descoperit mort la casa sa din North End, comitatul Essex, in data de 4 martie. Rezultatele autopsiei au indicat drept cauza provizorie a mortii artistului spanzurarea, urmand ca rezultatele analizelor toxicologice sa survina la o data ulterioara, s-a precizat cadrul audierii. „Politia a participat, toate protocoalele au fost urmate si iar moartea a fost confirmata ca ne-suspecta', a indicat Lynsey Chaffe, de la biroul medicului legist, in cadrul audierii desfasurate luni la Chelmsford. Flint, nascut in Braintree, a devenit faimos odata cu The… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

