- Procurori din cadrul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție se afla la Slatina, unde au audiati, ieri, mai mulți polițiști implicați in cautarea Alexandrei de la momentul anunțarii dispariției sale și pana la descinderile din 26 iulie 2019, la casa lui Gheorghe Dinca. Mai mulți polițiști…

- Fostul adjunct din IPJ Olt, Nicolae Alexe, s-a prezentat, miercuri, la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, fiind audiat audiat aproape 6 ore in dosarul pentru abuz in serviciu, deschis de procurorii structurii in cazul crimelor din Caracal.Nicolae Alexe, fostul adjunct…

- Un procuror al Secției de Investigare a Infractiunilor din Justiție se va intalni in cursul zilei de luni cu tatal Alexandrei, au declaat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.Citește și: Cozmin Gușa da de pamant cu Traian Basescu - 'Statul paralel creat pe vremea lui' e de vina pentru…

- Procurorul CSM Cristian Ban, cel care alaturi de colegii din Secția de procurori boicoteaza validarea numirii Adinei Florea la șefia Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, este cercetat in șase cauze la aceasta instituție, scrie luju.ro. Astfel, in unele dintre aceste dosare Cristian…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, anunta ca politisti judiciari si procurori ai Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) se afla la Craiova, unde fac verificari intr-un dosar penal deschis vineri, dupa aparitia in presa a imaginilor cu preluarea spre adoptie a minorei Sorina.…

- Sorin Iasinovschi, candidat pentru șefia Secției de anchetare a magistraților, a declarat, la sediul CSM, ca structura nu este suficient de cunoscuta in spațiul public, de aceea este criticata. Procurorul a mai spus ca Secția este vitala, iar magistrații care au contestat-o nu sunt informați. „Nu pot…

- Procurorul sef al DNA Constanta, Andrei Bodean a fost chemat la audieri luni, la ora 13:00, la sediul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie SIIJ . Din primele informatii procurorul Andrei Bodean are calitatea de suspect intr un dosar aflat in lucru la SIIJ. Dosarul ar avea legatura cu…

- Andrei Bodean, șeful DNA Constanța (Captura TVR) Andrei Bodean, șeful DNA Constanța, este chemat la audieri luni, la ora 13:00, la sediul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Procurorul are calitatea de suspect, anunța G4Media . Potrivit declarațiilor facute de Bodean pentru…