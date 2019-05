De ce a lipsit Rareș Bogdan de la dezbaterea DCNEWS: Mi s-a interzis să vorbesc Joi, Rareș Bogdan a explicat de ce nu a fost prezent la dezbaterea electorala organizata in platoul DCNEWS in urma cu doua saptamani. „Țin sa-mi cer scuze fața de toți cititorii DCNEWS, care sunt foarte numeroși. In urma cu doua saptamani, ați organizat o dezbatere. Vocea mea, dupa mitinguri succesive și vorbit ore intregi, a cazut. 48 de ore mi s-a interzis sa vorbesc. Mi-a revenit acum, nu complet. Vreau sa-mi cer mii de scuze pentru ca nu am fost atunci prezent", a spus Rareș Bogdan, joi, 23 mai. Totodata, a adaugat: „Dintr-o greșeala organizatorica, a lipsit un alt coleg de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat, miercuri, 23 mai, la DC News, Calin Popescu Tariceanu a spus ca dorește sa faca un grup politic romanesc in Parlamentul European. „Salut initiativa unui efort conjugat al tuturor europarlamentarilor romani pentru promovarea unor proiecte care sa fie in interesul Romaniei! Europarlamentarii…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni ca amanarea dezbaterii moțiunii impotriva ministrului Justiției reprezinta un abuz al majoritații parlamentare și a acuzat PSD și ALDE de șantaj asupra lui Tudorel Toader ca sa publice ordonanțele pe Justiție.”Ceea ce s-a intamplat astazi in Biroul…

- Mai multi sateni din judetul Buzau au reclamat medicul de familie din localitate la Casa de Asigurari de Sanatate. Oamenii spun ca doua saptamani la rand l-au cautat la cabinet, dar acesta nu a fost de gasit.

- Importurile de gaze au crescut cu 40% in primele doua saptamani ale anului, dupa ce consumatorii au platit anul trecut 372 de milioane de dolari pentru importurile din Rusia, cea mai mare suma din ultimii cinci ani, informeaza Ziarul Financiar, potrivit mediafax.Citește și: Avertisment serios…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat, joi, la inaugurarea primei recolte de sparanghel din Romania, in județul Giurgiu, in urma unei invstiții in valoare de 2 milioane de euro."Este o cultura inedita pentru țara. Ma bucur ca s-a luat aceasta decizie de a se cultiva o planta perena,…

- Fosta sefa DNA a declarat, dupa ce a fost audiata peste 6 ore la Sectia speciala a Adinei Florea, ca i s-a interzis sa vorbeasca cu presa despre acest dosar. „Probabil ca disperarea unora a ajuns prea mare”, a precizat Kovesi. Fosta sefa DNA a fost citata in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa,…

- Rareș Bogdan este, oficial, candidatul care va deschide lista PNL la alegerile europarlamentare. In ședința cu liderii PNL, Rareș Bogdan și-a cerut scuze celor pe care, fiind jurnalist, i-a criticat, dar i-a informat ca a venit in PNL sa lupte impotriva PSD și considera ca este posibil ca PNL sa caștige…

- Premierul britanic Theresa May si-a pierdut vocea si prin urmare nu a reusit miercuri sa deschida dezbaterea din Camera Comunelor premergatoare votului privind un Brexit fara acord, in locul ei adresandu-se deputatilor ministrul mediului, Michael Gove, relateaza agentia EFE. Theresa May…