- Liviu Dragnea, nonșalant dupa criticile extrem de dure aduse de UDRM Guvernului Dancila, la votul moțiunii de cenzura."O declarație politica forte buna. Ce sa fie? Nu am vazut vreo mitraliera la Kelemen in maini", a declarat Liviu Dragnea. „Nici noi nu suntem multumiti de activitatea…

- Sedinta Parlamentului in care se dezbate si voteaza motiunea de cenzura intitulata „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila, rusinea Romaniei” a inceput. La sedinta este prezenta si premierul Viorica Dancila, care a afirmat anterior ca nu are emotii in aceasta privinta.

- Opoziția va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, documentul efectiv urmand a fi depus in cursul acestei saptamani la Parlament.Documentul are 35 de pagini și cuprinde critici pe mai multe domenii incepand de la scandalurile din justiție și pana la problemele economice cu care se…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, luni, ca liderii partidelor de opoziție au stabilit ca textul moțiunii de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila sa fie depus in Parlament miercuri, 12 decembrie.„Astazi (luni - nr.r) s-a stabilit un calendar pentru depunerea moțiunii de cenzura.…

- Lideri opozitiei au decis luni, 10 decembrie, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila sa fie depusa in Parlament mierucuri, 12 decembrie.Motiunea va fi semnata de PNL, USR, PMP si Pro Romania. Stire in curs de actualizare.

- PNL a anuntat o motiune de cenzura pentru aceasta sesiune parlamentara. Ludovic Orban a declarat ca motiunea va fi depusa in intervalul 10-12 decembrie. Viorica Dancila are insa un plan de sabotare a demersului, in conditiile in care majoritatea parlamentara este amenintata de "tradari" din partea…

- „A aparut o noua valiza. De data aceasta, in Parlament. In valiza se afla textul motiunii de cenzura: Guvernul Dancila - o binecuvantare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru romani”, este mesajul deputatului PMP postat pe pagina sa de Facebook, insotit de un video in care apare trolerul. „Sper…

- PMP a finalizat textul unei motiuni de cenzura, pe care il va transmite PNL si USR pentru a-l depune impreuna la Parlament, a anuntat vineri presedintele partidului, Eugen Tomac, potrivit Agerpres. "Credem ca actuala guvernare a dus dezbaterea publica cu privire la situatia din Justitie la…