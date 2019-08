De ce a interzis CCR amnistia si gratierea pentru fapte de coruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala arata, in motivarea deciziei privind respingerea initiativelor PNL-USR si PSD de revizuire a Constitutiei, ca masura de interzicere a amnistiei si gratierii faptelor de coruptie nu se poate implementa printr-o revizuire a Constitutiei intrucat ar atenta la drepturile si libertatile…

- Curtea Constituționala a respins inițiativele legislative ale PNL-USR și PSD de revizuire a Constituției. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi. Judecatorii au decis acest lucru deoarece interzicerea amnistiei și grațierii faptelor de corupție depașește limitele de revizuire a Constituției.Citește…

- Curtea Constitutionala a discutat saptamana trecuta pe marginea respectarii dispozitiilor constitutionale in cazul celor doua proiecte de revizuire a Constitutiei depuse in Parlament dupa referendumul din 26 mai. Aprecierea oportunitatii masurilor de amnistie si gratiere colectiva ori individuala…

- "Am analizat situatia creata in urma deciziei stranii a Curtii Constitutionale, care nu a acceptat ca decizia luata de cetateni in cadrul referendumului din 26 mai de a interzice amnistia si gratierea sa fie cuprinsa in proiectul de revizuire a Constitutiei. Asteptam motivarea. Decizia pe care am…

- Premierul Viorica Dancila a lansat sageti la adresa presedintelui Klaus Iohannis dupa ce Curtea Constitutionala s-a pronuntat pe tema a doua proiecte legislative de modificare Constitutiei, unde e prinsa si tema gratierii pentru fapte de coruptie.

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sustine ca decizia CCR de respingere a initiativelor legislative de revizuire a Constitutiei, depuse de PSD-ALDE si PNL-USR, este "de o maxima gravitate si nu poate ramane fara urmari pe masura", cerand astfel demisia

- CCR nu e de acord cu Ioahnnis! Amnistia pentru corupție nu poate fi interzisa. Decizie CCR: Amnistia pentru corupție nu poate fi interzisa CCR a decis ca amnistia pentru corupție nu poate fi interzisa, prin urmare Constituția nu se poate modifica. Potrivit deciziei CCR, amnistia nu se poate face prin…

- CCR a decis ca amnistia pentru corupție nu poate fi interzisa, anunța Antena 3, astfel Constituția nu se poate modifica. Amintim ca una din intrebarile de la referendumul din 26 mai era „ Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?”.Curtea Constitutionala…