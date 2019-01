Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care a plecat de acasa și nu a mai revenit a fost dat disparut. Politia a fost sesizata ca pe 26 decembrie 2018, Filip Attila, in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliul din Cluj-Napoca, judetul Cluj si nu a mai revenit acasa. Incercarile de a-l contacta telefonic au ramas …

- O femeie a fost reținuta dupa ce doi copii mici au fost gasiti singuri acasa, in timp ce mama lor se afla la serviciu. Cei doi baieti, in varsta de sapte si patru ani, se uitau la filmul „Singur...

- Benone Sinulescu nu mai apare, de cațiva ani, pe micul ecran așa de des! Artistul a explicat motivul. Cert e ca Benone a parasit Bucureștiul și s-a mutat in județul Buzau, la casa. El a facut pasul, renunțand la un apartament de bloc, de teama cutremurelor, alaturi de soția lui. “Am fugit la casa mea…

- Nicolae Dragoi, barbatul acuzat ca a atacat o tanara de 20 de ani in scara unui bloc din Alba Iulia, nu și-a recunoscut inițial fapta. A spus ca a fost surprins de apariția mascaților, crezand ca la el acasa ar fi venit niște „bagagonti”. Luni noaptea, suspectul in cazul atacului comis in scara unui…

- Politia cauta un tanar de 27 de ani, Bogdan-Andrei Valeanu,din municipiul Falticeni, care pe 12 noiembrie a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime de aproximativ ...

- Joi, 25 octombrie, Florin Goman, un tanar de 27 de ani, a plecat de la docmiciul sau din Arad și nu s-a mai intors. Acesta are urmatoarele semnalmente: 1,65 m., 55 de kg., par negru, tuns scurt și ochi caprui. La momentul dispariției tanarul era imbracat intr-un ehipament sport (trening) gri inchis,…

- Radu Lungu, un tanar de 26 de ani din localitatea Calugareni, județul Vaslui și-a baut crunt tatal, pentru ca batranul venise beat acasa. L-a calcat chiar și pe cap, iar victima a ajuns in coma la spital. Vecinii, care au auzit tipetele barbatului agresat, au chemat Poliția, apoi a ajuns și Ambulanța,…

- O minora de doar 13 ani este cautata de familie si Politie, dupa ce in data de 19 octombrie a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. Minora locuieste in comuna Corbii Mari, sat Ungureni.