De ce a fost declarata nelegala greva de avertisment de la metrou

- Metrorex a depus, luni, la Tribunalul Bucuresti o cerere de "constatare a nelegalitatii grevei" care urmeaza sa aiba loc miercuri, potrivit unor oficiali ai instantei din Capitala. "Procesul urmeaza sa inceapa in jurul orei 12.00", au explicat sursele citate. Demersul Metrorex vine dupa ce…

- Sindicalistii de la metrou anunta ca au dreptul legal de a intra, in dimineata zilei de 21 noiembrie, in greva generala, pe termen nelimitat. Cu toate acestea, daca ministrul Sova va fi schimbat, Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM) ar vrea sa vorbeasca si cu noul sef al Transporturilor,…

- Angajații de la metrou vor declansa miercuri greva generala pe termen nelimitat, circulatia trenurilor de metrou urmand sa fie oprita in intervalul orar 4:00 - 16:00, informeaza Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM), dupa ce Metrorex a anuntat ca Tribunalul Bucuresti a declarat ilegala greva de…

- Metrorex a anuntat luni ca Tribunalul Bucuresti a declarat nelegala greva de avertisment declansata de Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM) in 15 noiembrie. Sindialistii de la metrou spunt totusi ca greva generala va fi declasata miercuri.

- Tribunalul Bucuresti a declarat ca greva de avertisment declansata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) in data de 15 noiembrie nu a fost legala. Asta in conditiile in care angajatii de la metrou au de gand sa faca miercuri greva generala de la 4:00 la 16:00. Potrivit instantei,…

- Tribunalul București a declarat nelegala greva de avertisment declanșata de Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM) in data de 15.11.2018, se arata intr-un comunicat al Metrorex. Potrivit instanței, Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM) nu a respectat legea dialogului social, iar instanța…

