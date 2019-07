Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a calificat, miercuri, drept ''dezonoranta'' pentru presedintele Klaus Iohannis numirea ministilor de Interne si Externe, Nicolae Moga si Ramona Manescu. "Numirea lui Nicolae Moga la Interne si a Ramonei Manescu la Externe sunt dezonorante pentru Klaus Iohannis…

- Conducerea ALDE s-a reunit, luni, in sedinta si a decis sa-I retraga lui Teodor Melescanu sprijinul politic pentru functia de ministru de Externe, desi considera ca si-a facut datoria. In locul acestuia este propusa pentru aceasta funcție Ramona Manescu.

- Fostul ministru al Justiției este incepand de joi rector al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Tudorel Toader și-a reluat astfel funcția din care s-a autosuspendat in perioada in care a fost ministru. Informația a fost confirmata de prorectorul Mihaela Onofrei, care a a fost ordonatorul de…