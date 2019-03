Presedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta ca audierea publica a fostului sau avocat Michael Cohen de catre o comisie de ancheta parlamentara este posibil sa fi contribuit la esecul summitului sau de la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza AFP. Intr-o serie de postari pe contul sau de Twitter, Donald Trump l-a calificat pe Michael Cohen drept 'mincinos si infractor'.

El a denuntat, de asemenea, decizia comisiei de ancheta a Camerei Reprezentantilor, in care democratii detin majoritatea, ca a organizat audierea intr-un moment in care in Vietnam se desfasura…