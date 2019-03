Andreea Mantea a oferit prima declarație și a vorbit despre burtica ei, dupa ce presa a speculat ca ar fi insarcinata pentru a doua oara. In emisiunea „Puterea dragostei”, ediție difuzata pe 27 martie, Andreea, prezentatoarea show-ului, a aparut imbracata intr-o rochie larga, iar imaginile cu burtica au ridicat multe semne de intrebare in randul curioșilor. Mai mult decat atat, dupa ce s-a așezat pe fotoliu, vedeta incerca sa iși acopere burtica cu cartonul de prezentare. Dupa apariția acelor imagini ”buclucașe”, Andreea Mantea a spus adevarul gol-goluț in ceea ce privește o posibila sarcina.…