- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit marti, 02 octombrie 2018, pentru a aproba Planul de masuri la confirmare in zona de protectie si cea de supraveghere, ca urmare a confirmarii focarului de pesta porcina africana in gospodaria situata la iesirea din municipiul Galati, strada…

- Pana la data de 01.10.2018 la nivelul județului au fost confirmate 3 focare de pesta porcina africana in localitatea satul Braniștari, comuna Calugareni, județul Giurgiu, și 1 focar in comuna Mihai Bravu. De asemenea, a fost confirmat 1 caz la efectivele de mistreți din Fondul de Vanatoare 14 Singureni…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati s-a intrunit marti dimineata pentru a aproba Planul de masuri la confirmare in zona de protectie si cea de supraveghere, ca urmare a confirmarii focarului de pesta porcina africana intr-o gospodarie situata la iesirea din municipiul Galati,…

- La DSVSA Buzau s-a primit joi seara de la IDSA confirmarea telefonica a prezenței PPA in probele recoltate de la unul dintre porcii morți la Puiești, a anunțat Instituția Prefectului. Ca urmare, astazi, la ora 9.00, au fost convocate Centrul Local de Combatere a Bolilor și Comitetul Județean pentru…

- Suprefectul Petrica Lucian Foca a primit, vineri, in sedinta Colegiului Prefectural, prima insarcinare de la prefectul Carmen Ichim. El trebuie ca, impreuna cu reprezentantii Directiei pentru Sanatate Publica, Inspectoratului Scolar Judetean Buzau si cei ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta,…

- Pesta porcina africana in Galați și Braila Doua focare de pesta porcina africana au fost confirmate în doua localitati din judetul Buzau, iar autoritatile asteapta rezultatele de la Bucuresti pentru un alt caz, toate trei în gospodariile populatiei. Prefectul judetului, Carmen Ichim,…

- Pesta porcina a fost confirmata in judetul Buzau, au anuntat autoritatile judetene convocate duminica in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Doua focare au fost confirmate de laboratorul national de referinta in doua gospodarii din localitatile Panatau si Lunca, o suspiciune fiind si intr-o…

- Un focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in Salaj, in cazul a doua cadavre de porci mistreti, gasite intr-o padure din comuna Maieriste, situata in apropierea limitelor de judet cu Satu Mare si Bihor, autoritatile judetene stabilind, marti, o serie de masuri privind combaterea bolii.…