- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut, la 28 noiembrie 2018, o intrevedere cu delegatiile Comisiilor de politica externa din Senatul Republicii Polone si Marea Adunare Nationala a Republicii Turcia, care au participat la Bucuresti la reuniunea trilaterala a Comisiilor pentru politica…

- Intrebat duminica, la Antena 3, despre remaniere, ministrul a spus ca decizia va fi luata in CEx de premierul Viorica Dancila. El a explicat si modul in care a fost facuta evaluarea ministrilor. „Asta decide CEx-ul, in functie de evaluarea doamnei premier. Sunt toate masurile cuprinse in programul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a cerut joi „specialiștilor in politica externa” Klaus Iohannis și Teodor Meleșcanu sa „traduca” declarația facuta in urma cu o zi de președintele Vladimir Putin, care a avertizat ca țarile europene care gazduiesc sisteme de rachete

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, și-a prezentat, vineri, in coaliția de guvernare, raportul de activitate, acesta spunand la finalul intrevederii ca nu se teme de o remaniere și ca „ar fi totuși prea mult” ca mandatul sau sa depinda de rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca la acest moment se face o evaluare a activitatii ambasadorului Romaniei la Washington, George Maior, iar in cel mult trei saptamani va fi facuta o propunere presedintelui Klaus Iohannis, care poate lua decizia privind o eventuala rechemare…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca a avut o discutie privata cu ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, mentionând ca nu poate da un raspuns privind activitatea ambasadorului, având

- Invitat surpriza la ședința dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu din Parlament. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea din…

- "Schimbati mumia de la MAE ! Romania este la un nivel international de neincredere care a mai atins cote atat de joase doar dupa Mineriada din Iunie 1991. Cu certitudine sunt elemente de politica interna care au contribuit la acest lucru. In acelasi timp este evident ca politica…