Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: May cere parlamentarilor sa renunțe la amenințari și semnaleaza posibila amanare pentru scurt timp a Brexit ● Der Spiegel: Foodwatch cere sistarea sponsorizarii Coca-Cola pentru presedintia romana a Consiliului UE ● Les Echos: Banque Postale trebuie sa aduca 800 milioane de euro capital…

- O propunere controversata, criticata atat de producatorii auto, cat si de soferi, se afla in lucru la Comisia Europeana. Este vorba de limitarea in ceea ce priveste controlul asupra propriei masini pentru respectarea regulilor de circulatie. Concret, producatorii auto ar urma sa fie obligati sa introduca…

- Sindicalistii sunt nemultumiti de fabricarea la Plopeni a pustilor marca „Beretta” Printr-o adresa inaintata Guvernului Romaniei (in atenția doamnei prim-ministru Viorica Dancila), Sindicatul „Apararea” ... The post Sindicaliștii de la Fabrica de Arme Cugir nemulțumiti de fabricarea la Plopeni a pustilor…

- In ultimii ani, tehnologia a revolutionat toate sectoarele si domeniile de business, prin intermediul datelor, inteligentei artificiale, tehnologiei virtuale si proceselor de eficientizare. Industria de fashion nu avea cum sa nu fie marcata de...

- Inspectorii de munca aradeni au desfașurat acțiuni de control la societatile care au in obiectul de activitate prelucrarea primara a lemnului, in vederea verificarii modului de respectare de catre aceștia a prevederilor legale, in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor.…

- Industria hoteliera și a restaurantelor din Timișoara face eforturi pentru a oferi servicii de calitate, dar se confrunta cu mari probleme. Miercuri, la Timișoara a fost organizata o ședința a Horetim, o asociație profesionala a firmelor din domeniu cu activitate in orașul de pe Bega. Cu aceasta…

- Conform statisticii, valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in: activitati de servicii in tehnologia informatiei - inclusiv activitati de servicii informatice (6.380 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.580 lei). Comparativ cu luna…

- Industria de arme se afla in avant in Bulgaria - dar legaturile tot mai stranse cu Arabia Saudita ridica intrebari privind o posibila implicare a autoritaților de la Sofia in conflictele saudite din Orientul Mijlociu, informeaza Balkan Insight .