De când scăpăm de ploi? Joi, 4 iulie, vremea va deveni normala sub aspect termic. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in prima parte a intervalului indeosebi in regiunile sudice si sud-estice precum si in zonele montane, unde pe arii in general restranse vor fi averse ce vor avea si caracter torential si descarcari electrice. Punctiform se pot inregistra cantitati de apa mai insemnate si vor fi posibile caderi de grindina. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari de scurta durata in timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor incadra intre 25 si 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

