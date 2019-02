Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca proiectul ordonantei de urgenta privind majorarea alocatiilor pentru copii va intra in sedinta de guvern de marti, in masura in care va obtine toate avizele de la ministere si a adaugat ca textul proiectului de act normativ prevede marirea de la 1 martie.…

- Calendarul privind majorarea punctului de pensie va fi respectat, aceste cresteri fiind incluse si in Ordonanta de Urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, aprobata la finele anului trecut, a declarat sambata, la Romania TV, ministrul Muncii, Marius Budai, care a precizat ca "vom avea cu siguranta"…

- UPDATE. Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca ordonanta privind masurile fiscale va intra in sedinta de Guvern de joi, daca exista un acord si in Consiliul Economic si Social."Daca vom avea aceasta discutie in cadrul economic si social, adoptam aceasta OUG. Tot ceea ce am facut si…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, la Parlament, ca este posibil ca ordonanta de urgenta propusa de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, privind masurile fiscale sa intre pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern, unde este asteptat si presedintele Klaus Iohannis. Joi, la ora 13.00…

- "Vom regla prin ordonanta de urgenta daca va fi nevoie. Nu Legea pensiilor, anumite reglaje. Daca vor trebui facute, le vom regla prin ordonanta de urgenta... Majorarea punctului de pensie poate trece prin orice reglementare legala: fie ordonanta, fie lege, fie hotarare de guvern. Vom vedea, vom…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019, TICHETE DE VACANTA 2019. Guvernul vrea sa le faca o surpriza de proporții romanilor. Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului), Executivul are de gand sa amane majorarea voucherelor de vacanta, in urmatorii doi ani, și acordarea indemnizatiilor de vacanta. …