De azi, puteti ramane fara permis daca folositi telefonul la volan. Nu aveti voie sa folositi nici ceasul digital

- Noi schimbari maine in ceea ce priveste Codul Rutier! Nu doar soferii vor fi cei amendati daca folosesc telefonul la volan. Atat bicicistii, cat si cei care merg cu trotinetele pot primi amenzi usturatoare de pana la 1.100 de lei, daca vor fi prinși.

- Din 12 octombrie 2019 cei care folosesc telefonul mobil la volan risca sa ramana fara permis. Va reamintim ca, incepand din aceasta sambata, intra in vigoare interzicerea utilizarii de catre

- Dosar penal pentru conducere fara permis și sub influența bauturilor alcoolice La data de 18 septembrie a.c., ora 18:45, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Marașești au depistat un barbat in varsta de 36 ani, din Marașești, județul Vrancea, care conducea un autoturism raza orașului, fara a deține…

- Politia Romana sustine ca sanctiunile vor fi mai dure din luna octombrie pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului, iar noile reglementari prevad...

- Astfel, cand utilizatorii se afla in apropierea granitelor tarii, se recomanda dezactivarea optiunii de selectare automata a retelei, iar cand calatoresc in tarile din afara SEE, sa fie atenti daca opteaza pentru depasirea plafonului de 50 de euro pentru internet mobil. "In cazul in care utilizatorii…

- Tragediile in trafic cauzate de live-urile la volan schimba legea rutiera. Soferii vor fi sanctionati drastic daca sunt prinsi in trafic cu mana pe telefonul mobil, potrivit unei ordonante de urgenta adoptata de Guvern.

- Un tanar din Sanmiclauș este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier, in timp ce conducea o mașina fara a deține permis și aflat sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 17.00, polițiștii Secției 6 Poliție…

- Un șofer roman care gonea pe strazile din Germania a intrat, se pare, intenționat intr-un tir. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul a avut loc ieri, la ora 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Tanarul le-a spus parinților ca vrea sa se sinucida fiindca…