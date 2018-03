Stiri pe aceeasi tema

- "Acum am primit o alta informatie - s-a suplimentat cantitatea (de imunoglobulina – n.r.) care vine maine. Sunt 3.850 (de doze -n.r.)", a declarat Sorina Pintea, la Digi 24. Intrebata care este cantitatea de imunoglobulina necesara pe luna, ministrul Sorina Pintea a spus ca este nevoie de…

- Volkswagen a anuntat ca va achizitiona automobilele diesel noi sau pe cele aproape noi, afectate de interzicerea masinilor pe motorina (diesel) din orasele germane care ar putea aplica astfel de masuri pentru a reduce poluarea, potrivit BBC. In momentul de fata, numai autovehiculele achizitionate…

- Tanarul de 28 de ani este sarb și este angajat ca șofer al unei companii din Serbia. In 22 martie, in jurul orei 10, el și-a abandonat autotrenul intr-o benzinarie din Dumbravița și a disparut. Tanarul are 1.60-1.70 inalțime, aproximativ 50 de kilograme, ochi caprui și fața ovala.…

- S-ar putea spune ca Popovici a caștigat prin neprezentare, dupa ce contracandidata acesteia, Daniela Popescu, fostul manager al Serviciului Județean de Ambulanța, nu a mai ajuns la concursul de astazi, desfașurat incepand cu ora 10. Popescu contestase zilele trecute candidatura managerului…

- „Jandarmii caraseni ajunsi la fata locului au constatat ca numita P.M., in varsta de 55 ani, a fost agresata fizic si amenintata cu moartea de fostul sot, numitul P.I., in varsta de 58 ani. In baza celor declarate de persoana vatamata a reiesit faptul ca in urma unor neintelegeri privind…

- Politistii rutieri sunt cei care, in urma unui control, l-au prins pe tanar in noaptea de 22 spre 23 martie, in jurul orei 1.25, pe strada Castanilor, circuland dinspre Muncitoresc spre Stavila. La efectuarea semnalului regulamentar de oprire, conducatorul autoturismului nu a oprit, astfel…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa susține ca recentele informații din spațiul public, privind faptul ca reprezentanții Comisiei Europene s-ar fi interesat in mod punctual și explicit de situația unor dosare din justiția romaneasca, pot indica un act de imixtiune nepermisa. Europarlamentarul PSD susține…

- I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind asigurarea reciproca a sprijinului natiunii gazda, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta…

- Un model aparte de Dacie Duster este cel numit Duster Army. Mașina e vehicul semi-blindat ce poate fi folosit in zonele de conflict. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat publicului cateva vehicule reprezentative pentru flota de modele Dacia pe care o are in dotare, incluzand si doua exemplare…

- S-au implicat in lupta cu focul doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri din Caransebes si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Armenis. „A ars o anexa pe o suprafata de aproximativ 300 de metri patrati. S-a impiedicat propagarea la casa, in suprafata de aproximativ 250 de…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi, 13 martie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles.

- ANAF scoate la licitatie automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de preturile de pe piata, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totusi, este o decizie buna sa-ti achizitionezi un automobil confiscat?…

- Potrivit ANM sunt așteptate intensificari ale vantului – care la rafala vor atinge 55-65 km/h – și ploi care pot avea și caracter de aversa. Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor recomanda cetațenilor, ca pe timpul manifestarii acestor fenomene meteorologice,…

- "Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta…

- Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, a dispus mobilizarea imediata a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județ, in condițiile Codului Galben hidrologic emis de meteorologi. Prefectura a atras atenția primariilor ca ar trebui…

- „Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul Sanatatii pentru a le oferi suportul producatorilor locali de a gasi solutii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde exista mai multi producatori, cand cu crizele clonazepam (Rivotril) si imunoglobulina. Am contactat prin intermediul…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) a contactat atat MInisterul Sanatatii cat si Guvernul in incercarea de gasi solutii pentru medicamentele deficitare, cum este imunoglobulina, dar autoritatile nu au raspuns, a declarat pentru MEDIAFAX Dragos Damian, CEO Terapia Cluj.…

- Ministerul Sanatatii a luat decizia de a declansa Mecanismul European de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei! Avand in vedere discontinuitatile aparute incepand de anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina umana, Ministerul Sanatatii…

- Romania a activat, luni, Mecanismul de Alerta European România a activat, luni, Mecanismul de Alerta European prin care solicita imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, dupa ce premierul Viorica Dancila a aprobat solicitarea în acest sens facuta de Ministerul Sanatatii.…

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii. In Norvegia, ponderea masinilor electrice…

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, ieri, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, și comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, au purtat discuții joi, 1 martie a.c., la sediul M.A.I., referitoare la dezvoltarea Capacitații Europene de Raspuns la Urgențe. Printre temele abordate s-au numarat…

- Acest caz ridica numarul deceselor din județ generate de complicații ale gripei la trei. In cursul saptamanii trecute au mai murit doua femei, respectiv o pacienta de 74 de ani din Zorlencior și alta de 54 de ani din Reșița. Numarul imbolnavirilor de gripa confirmate de laborator se ridica…

- Impreuna cu Poliția Locala s-au format echipe mixte in vederea identificarii persoanelor fara adapost și indrumarea acestora catre Adapostul de Noapte, care este situat in str. P-ța Republicii 17 ( sediul SVSU) și este deschis in aceasta perioada de la ora 21.00 la ora 08.00. Administratia…

- „La data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 07.15, GALIU GHEORGHIȚA RAUL ar fi plecat de la locuința de pe strada Drubeta numarul 128, catre școala generala numarul 25, insa fara a mai ajunge la școala”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș. Baiatul are 1,50 metri inalțime, 40 de kg,…

- ”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018”, este anuntul Comisiei Europene,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii 1 lt;http: www.who.int en gt; OMS a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a USPII ndash; Urgenta de Sanatate Publica de Importanta Internationala, in urma evaluarii cu privire la pericolul…

- Si, dupa cum arata pompierii caraseni pe o retea de socializare, situatia s-ar putea imbunatati: „In urmatorii trei ani, componenta veche de peste 30 de ani a mașinilor de intervenție ale pompierilor va fi inlocuita integral – a afirmat șeful DSU dr. Raed Arafat, in cadrul ședinței de evaluare…

- Obiectivul acestui program este sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro Alert activat.…

- Peste 40% dintre masinile de interventie la incendii au mai mult de 30 de ani vechime, a declarat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, luni, dupa bilantul pe anul 2017 al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Peste 40% dintre masinile pompierilor de incendiu au…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a lansat proiectul „SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiectiv general stimularea ocuparii și creșterea numarului de…

- Știați ca numarul de urgența 112 este comun tuturor celor 28 de state ale Uniunii Europene? Pe 11 februarie, in Europa este marcata anual ziua numarului unic de urgenta 112, data instituita in anul 2009 si dedicata cresterii gradului de constientizare la nivel comunitar a importantei acestui serviciu…

- Automobilele lovite grav sunt vizate de propunerile Registrului Auto Roman. Acestea hotarasc suspendarea ITP-urilor pentru automobilele grav avariate, pana la proba contrarie, cand Registrul Auto Roman va face verificari in ceea ce priveste conditiile de siguranta, potrivit cars.ro. 0 0…

- Fotocredit: Auto-TestDrive, JATO Dynamics Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 3.1% anul trecut in Europa, ajungand astfel la un total de 15.57 milioane de unitați. Scandalul Dieselgate și-a pus serioas amprenta asupra preferințelor europenilor pentru mașinile alimentate cu motorina, acestea…

- Automobilele de serviciu ai mai multor funcționari de la Ministerul Mediului și ai altor instituții de stat și private localizate pe strada Constantin Tanase 9 sunt spalate chiar in curtea cladirii administrative.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a inițiat o campanie de atenționare a conducatorilor auto care aleg sa parcheze mijloacele de transport in preajma cladirilor și blocurilor de locuit, blocind accesul pompierilor in caz de incendii, noteaza NOI.md. Acțiunea are loc in comun cu…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Conform…

- Romania este trimisa de Comisia Europeana in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene in doua cazuri legate de combustibili. Țara noastra nu a implementat in mod corespunzator directiva care vizeaza stocurile petroliere și nici nu a implementat normele UE referitoare la instalarea infrastructurii…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Ministrul Educatiei a anuntat ca peste 500 de scoli ar putea fi comasate, ca si consecinta a lipsei de elevi. 500 este numarul vehiculat de ministrul Pop la o prima analiza, existand posibilitatea ca numarul scolilor comasate sa fie mult mai mare. Anuntul a socat cadrele didactice,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anunta ca au intrat in vigoare noile prevederi ale legii privind apararea impotriva incendiilor, care impun afisarea unor panouri de instiintare pe cladirile si spatiile publice din categoria...

- Noul serial va contine sase episoade, a anuntat, intr-un interviu acordat pentru The Hollywood Reporter, Amy Powell, presedintele studioului Paramount Television, care va produce „Catch-22” in colaborare cu Anonymous Content. Potrivit declaratiilor facute de Amy Powell, actorul George Clooney,…

- Decizia, spun cei de la ISU Banat, a fost luata in urma unei analize a activitații SMURD din Lugoj și Buziaș. Astfel, salvatorii au decis ca paramedicii de pe ambulanțe sa participe zilnic la activitațile desfașurate in UPU/CPU ale spitalelor din cele doua localitați. Pompierii iși vor aprofunda…

- Zeci de pompieri din Timiș au participat la intervenția de stingere a incendiului la sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare, in perioada 18 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018. Celor care au luptat cu focul le-au fost oferite vineri, la Palatul Administrativ, diplome de…

- - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproape 200 de politisti au acționat zilnic, in județul Bihor, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Polțiștii au intervenit la 253 de evenimente sesizate prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (S.N.U.A.U.)…

- Masinile second-hand sunt, in continuare, preferate de romani datorita preturilor accesibile in raport cu veniturile. Eliminarea taxei de poluare auto la inceputul anului 2017 a dus la un record istoric de masini folosite aduse in tara si inmatriculate. Specialistii recomanda cumparatorilor sa faca…

- In Republica Moldova, de la 1 ianuarie 2018, accizele la automobilele retro au fost reduse de citeva ori, iar ratele diferențiate au fost introduse in funcție de virsta mașinilor rare. Acest fapt este prevazut de politica fiscala pentru 2018 aprobata anterior de Parlament, care a intrat in vigoare la…