- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) fiecare, intr-o noua ediție a programului Comerț, conform propunerii de procedura de implementare…

- Primaria Radauți a anunțat ca pe 30 martie a.c., la Biblioteca „Tudor Fondor” va avea loc un eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate oportunitați de finanțari nerambursabile pentru afaceri din domeniul non-agricol. Evenimentul va avea loc in sala de festivitați a bibliotecii, de la ora 16:00, fiind…

- Cod galben de lapovita, ninsoare, polei si vant, pentru sudul țarii S-a întors iarna. Bucuresti - 19.03.2018 Meteorologii au emis cod galben de lapovita si ninsoare, polei si intensificari de vânt din aceasta seara de la ora 18:00 pâna mâine dupa-amiaza la ora 15:00 pentru…

- De la an la an, numarul companiilor care aleg sa iși motiveze și sa iși fidelizeze angajații a crescut, iar peste 70% dintre acestea folosesc tichete valorice. Angajatorii aleg ocazii precum 8 Martie, 1 Iunie, Sarbatorile de Paște sau Craciun pentru a-și arata recunoștința fața de fiecare angajat in…

- Primarul General, Gabriela Firea, a anuțat ca Municipalitatea demareaza mai multe proiecte care vor crește gradul de mobilitate in regiunea București-Ilfov. Luna viitoare vom demara construirea parcarii de tip Park & Ride de la capatul sos. Pantelimon. Acest concept va fi extins la toate ieșirile din…

- Social-democratii s-au reunit sambata, 10 martie 2018, intr-un Congres extraordinar, pentru a-si alege noua conducere nationala formata din presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. Premierul Viorica Dancila a fost aleasa presedinte executiv al PSD, in timp ce in regiunea…

- Pe langa lucrarile de modernizare a zonei limitrofe Strazii Radu Gioglovan, administratia publica locala urmeaza sa modernizeze, extinda si doteze toate cele trei institutii ce tin de infrastructura de educatie din Microraionul IX – cresa, Gradinita nr. 8 si Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul. Este vorba…

- Reabilitarea centrului pietonal al municipiului Calarasi si modernizarea strazilor Bucuresti si prel. Bucuresti au intrat in linie dreapta. Autoritatile locale au finalizat documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii ce stau la baza aplicatiilor care se vor depune in cadrul Axei 4.1 a Regio…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. Primarul Sectorului 5,…

- Primaria Satu Mare prin Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” deruleaza o noua sesiune de proiecte cu finanțari nerambursabile pentru anul 2018, pentru cele trei linii de finanțare: Cultura, Tineret și programul ,,Sportul pentru toți”. In acest an, Primaria Satu Mare prin intermediul Centrului cultural…

- Noul Biroul Permanent National se contureaza cu fiecare zi ce trece pana la Congresul Extraordinar de sambata, de la Sala Palatului. Desi nu sunt anunturi oficiale, deja au aparut nume de lideri PSD care ar putea fi propusi sa candideze la functiile de vicepresedinte. Comitetul Executiv National al…

- Fonduri neramburasabile in valoare de peste 100 de milioane de euro sunt pregatite pentru implementarea a trei proiecte IT in sectorul educatiei, potrivit unui ghid al solicitantului supus recent dezbaterii publice. Solicitant eligibil este in special Ministerul Educatiei care, dupa aprobarea cererii…

- Sapte localitati din judetul Covasna vor primi peste 50 milioane de lei, prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) lansat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru mai multe proiecte ce vizeaza modernizarea infrastructurii. Contractele de finantare…

- O informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat a intrat in vigoare de joi, de la ora 23.00 si este valabila pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.

- Agenția Naționala Antidrog (ANA) a publicat, in Monitorul Oficial, Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru anul 2018, aferent Programului de Interes Național (PIN) in domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada…

- Programul de accelerare pentru afaceri Techcelerator a fost lansat oficial la Bucuresti si Cluj si ofera finantari de pana la 100.000 euro pentru proiecte IT. Iata ce spun initiatorii acestui program despre asteptarile pe care le au de la cei care se inscriu la acest program si ce greseli ar trebui…

- Primaria Constanta a facut publice, la solicitarea USR Constanta, contractele pe fonduri nerambursabile incheiate cu Asociatia Culturala "Teatrelialdquo; si Asociatia "Eurocultldquo;, care au derulat in 2017 mai multe proiecte culturale in municipiul Constanta. Este vorba despre: contractul nr. 150478…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, al carei membru fondator este Consiliul Judetean Iasi, alaturi de celelalte consilii judetene din Regiunea Nord-Est, a lansat proiectul „Start up Yourself”.

- Persoanele care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, somerii, persoanele inactive, inclusiv studentii, pot beneficia de finantari nerambursabile de pana la 40.000 de euro, prin intermediul a cinci proiecte finantate din fonduri europene si derulate…

- Acestea au o valoare totala de aprox. 9,7 milioane euro și sunt finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU). Pentru regiunea București Ilfov, contractul de finanțare are o valoare de 1,3 mil. euro, iar pentru celelalte regiuni de dezvoltare valoarea este de 8,4 mil. euro.…

- Joi, 22 februarie, incepind cu ora 14.00, la Muzeul de Istorie din Suceava va fi lansat un proiect de dezvoltare durabila a regiunii Nord-Est. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizeaza susținerea inființarii a 45 de intreprinderi…

- Trei proiecte finantate cu circa 9,7 milioane de euro din bani europeni vor ajuta integrarea tinerilor someri pe piata muncii, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Contractele de finantare, derulate prin Programul Operational Capital Uman 2014…

- Primaria municipiului Constanta organizeaza astazi dezbaterea publica privind "Regulamentul de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finantate din bugetul municipiului Constantaldquo;. Dezbaterea are loc de la ora 14:00, in sala de sedinte Remus Opreanu situata in bd.…

- Contractul de finantare a proiectului ce vizeaza reabilitarea si modernizarea Drumului Judetean 223 a fost semnat ieri, la Consiliul Judetean Constanta. La conferinta de presa, alaturi de presedintele CJC, Marius Horia Tutuianu, au participat Lucian Lungoci, administrator special RAJDP, Elena Georgescu,…

- Primaria Comunei Corbu, judetul Constanta, a atribuit un contract de servicii in valoare de 54.150 lei fara TVA . Firma care se va ocupa de lucrarile de modernizare este Peiesi SRL.Potrivit licitatiapublica.ro, denumirea contract este : servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului…

- Aproximativ 120 de kilometri de drumuri judetene din Vrancea vor fi modernizati total in urmatorii trei ani, cu bani de la Uniunea Europeana. Este vorba despre proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional.

- Finantare de 3.000.000 de lei la Sacalaseni pentru proiecte de infrastructura. Acestea sunt finantate prin PNDL 2 si contractele au fost semnate de catre primarul comunei si presedintele Consiliului Judetean Maramures in cadrul Sedintei de Consiliu Local de la Sacalaseni de luni, 12 februarie. Fondurile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Imbunatatirea calitatii transportului public, realizarea pistelor pentru biciclete sau gestionarea traficului in zona centrala, printre masurile prevazute de Planului Integrat de Calitate a Aerului Primaria Municipiului Bucuresti a organizat sedinta de dezbatere publica pe marginea Planului Integrat…

- Primaria Constanta a lansat in consultare publica proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finantate din bugetul municipiului. Acordarea de finantari nerambursabile pentru programe, proiecte si actiuni din domeniul…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la doua imobile situate pe strada Merisani, in cartierul Ferentari din Bucuresti, suprafata afectata fiind de 700 mp, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Nicio persoana nu a fost ranita, potrivit primelor informatii furnozate de Mediafax.

- Comunitatea locala din recea a obținut finanțare de la MDRAPFE pentru doua obiective importante. Este vorba despre o finanțare de 5.291.716,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire strazi, inclusiv rețea de apa și canalizare in satul Sasar, comuna Recea, județul Maramureș”, in…

- De anul acesta, nu doar companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice fara niciun fel de afacere. Acestea pot utiliza banii solicitați pentru instalarea, modificarea sau schimbarea sistemului de incalzire al casei (programul “Casa Verde”) sau…

- Autoritatile publice locale, scolile, spitalele si ONG-urile, universitatile sau institutele de cercetare din judetele Timis, Caras-Severin si Mehedinti si mai multe districte sarbesti care stabilesc parteneriate in vederea realizarii unor proiecte transfrontaliere beneficiaza de o noua oportunitate…

- Pana pe 10 februarie 2018 Autoritațile publice locale și centrale pot depune dosare de eligibilitate pentru Programul activitatilor de reintegrare a tarii pentru anul 2018. Pentru Program, in acest an, a fost prevazut un buget de 15 milioane de lei.

- Omul gospodar nu se dezminte, iar in comuna Recea, edilul Pavel Octavian a dovedit, de-a lungul mandatelor sale ca primar, ca este un om harnic, preocupat de problemele comunitatii pe care o pastoreste. Zilele trecute, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea a fost invitat in comuna…

- Primaria Capitalei anunta care sunt masurile pe care municipalitatea le va lua pentru scaderea poluarii, precizand ca in acest sens vor fi finalizate mai multe proiecte, printre care implementarea sistemului de management al traficului in Bucuresti si modernizarea parcului auto al RATB. …

- Tinerii fermieri care au obtinut finantari nerambursabile pentru investitii vor fi vizitati in perioada urmatoare de reprezentantii Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Mai exact, functionarii agenției de plați vor efectua controale in teren pentru acele ferme care au cereri depuse…

- Primaria Virteșcoiu a scos la licitație proiectul de investiții privind „Modernizarea drumurilor de interes local-strazi comuna Virteșcoiu“. Valoarea estimata a investiției este de 3,4 milioane de lei. Lucrarile constau in refacere infrastructura și suprastructura drum, realizare acostamente, lucrari…

- Vremea rea se extinde in toata țara. La munte, peste zapada deja așternuta se va depune un strat nou de zapada, ceea ar putea duce la avalanșe. Sambata (20 ianuarie)In jumatatea de sud-est a tarii, innorarile vor deveni persistente, iar precipitatiile se vor semnala pe arii extinse; in Muntenia si Dobrogea…

- Asociactia Hispano Romana Salva impreuna cu liderul de proiect HR SPECIALISTS ( http://www.hrs-outsourcing.com ) si Power Net Consulting ( http://www.power.ro/ ), implementeaza pe o perioda de 36 de luni proiectul Antreprenor Diaspora RO_ES. Antreprenor Diaspora RO_ES, este unul dintre cele 32 de proiecte…

- INVITATIE… Vasluienii care studiaza sau lucreaza in strainatate si vor sa se intoarca acasa au o sansa importanta de a-si incepe propria afacere. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, in parteneriat cu Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna (AEVB), implementeaza proiectul “Diaspora…

- Consiliul Judetean Suceava a acordat, anul trecut, finantari nerambursabile pentru 147 de proiecte, dintre acestea peste 100 fiind depuse de unitatile de cult. Suma totala a finantarilor acordate in 2017 de administratia judeteana a fost de 995.400 de lei. Cele mai multe fonduri, respectiv 650.000…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a semnat certificatul de urbanism privind modernizarea drumurilor din comuna clujeana Capușu Mare. Documentul prevede executarea unor lucrari de modernizare, reparare și completare a unor drumuri și strazi din localitațile Balcești, Dangau Mic și Dangau…

- Primaria Siret a depus pentru finanțare doua proiecte pentru reabilitarea și modernizarea a doua unitați școlare din oraș. Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a precizat ca primul proiect a fost depus in urma cu o saptamana și are ca obiectiv reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței cu Program…

- Cu acronimul E-rare 3, proiectul este finantat de Comisia Europeana prin ERA-NET Co fund si coordonat de National Funding Agency for Research. „Bolile rare sunt boli care, conform definitiei Uniunii Europene, afecteaza mai putin de 5 din 10.000 de persoane. Exista 7.000 de boli rare distincte ce afecteaza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat deruleaza, in continuare, Programul national multianual de microindustrializare. In anul 2018 aceasta schema de ajutor are un buget de aproape 74,4 milioane lei, in scadere fata de suma propusa initial , respectiv 86,2 milioane de lei. Reducerea…

- Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de la sfarsitul saptamanii trecute, consilierii locali au avut numai doua proiecte de hotarare, vizand aprobarea indicatorilor tehnici si economici pentru modernizarea a doua scoli cu traditie din Targoviste. Este vorba despre extinderea, reabilitarea, modernizarea…

- Fermierii activi din domeniul pomiculturii au la dispozitie prima jumatate a anului pentru a accesa finantari nerambursabile consistente. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat o noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 4.1a „Investiții…