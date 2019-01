Stiri pe aceeasi tema

- ADTPBI are ca scop reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea serviciului public de transport local pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/ 2007 al Parlamentului European si al Consiliului, privind serviciile publice…

- Cu puțin timp inainte de a inceta din viața, regretata artista Madalina Manole și-a deschis ușa casei pentru un shooting pentru revista Viva!. Madalina Manole i-a primit pe reporterii Viva! in intimitatea casei sale cu doar cateva luni inainte de a muri. Cantareața se mutase de doar puțina vreme in…

- Pentru Sarbatorile de iarni, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 65.650 de pomi de Craciun din care 53.040 sunt din specia brad, iar 12.610 sunt din specia molid sau alte specii rasinoase. Dintre acestea, 26.170 sunt puieti ornamentali pentru Craciun proveniti din pepiniere proprii,…

- Percheziții ale polițiștilor argeșeni! Furturi pe autostrada Pitești – București. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș au continuat cercetarile intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca,…

- O autoutilitara apartinand Brigazii Antitero a Serviciului Roman de Informatii care se afla in misiune, in drum spre Aeroportul Henri Coanda, a intrat in coliziune cu un autoturism in zona Straulesti - Ion Ionescu de la Brad, precizeaza Biroul de presa al SRI.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN1 Ploiesti -Bucuresti, pe podul de la Otopeni a avut loc o tamponare in care au fost implicate trei autoturisme. A treia banda este blocata, pe sensul catre capitala. Din aceasta cauza se circula in…