- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca pana la acest moment au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, un numar de 79.393 cereri, pentru o suprafata de 221.301 hectare.In conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Bani pentru cadastru: primarii interesați sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pot solicita incepand de astazi fonduri de la Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara, care dupa simplificarea procedurilor de licitație spera sa inregistreze peste un milion de imobile…

- Primarii interesați sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pot solicita incepand de astazi, 12 martie, fonduri de la Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliare (ANCPI) a alocat pentru acest an un buget de peste 400…

- „In calitate de europarlamentar, membru al Comisiei de Agricultura si Dezvoltare Rurala si al Comisiei de Dezvoltare Regionala, am transmis peste 1000 de scrisori catre primarii din Romania, in care am considerat ca este important sa le comunic si sa ii informez cu privire la cadastrarea…

- Agricultorii care utilizeaza aplicatia IPA Online, pusa la dispozitie de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)... The post Calea cea mai scurta catre subventii appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul județean Arad a anunțat ca incepand de astazi, 1 martie, demareaza Campania de preluare a cererilor unice de plata 2018, sub sloganul: „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune cererea unica de plata si in 2018!”…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca deruleaza, in aceasta perioada, Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018, sub sloganul: “Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune Cererea Unica de Plata si…

- Comisia European a reactionat, vineri, la propunerea facuta de ministrul justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Concret, Comisia Europeana a comunicat ca urmareste cu ingrijorare situatia din Romania.

- Agricost, un busi­ness de 86 de mi­lioane de euro in 2016 - deti­nut de antre­prenorul Constantin Dulute, exploateaza in Insula Mare a Brailei, intr-o in­cinta in­diguita, o suprafata de 55.639 hectare de teren arendat de la Agentia Domeniile Sta­tului, pentru care plateste, potrivit calculelor…

- Cererile unice de plata aferente anului 2018 se depun la centrele judetene si locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 1 martie - 15 mai, insa completarea declaratiei de suprafata si a celei pentru sectorul zootehnic se va realiza electronic, folosind aplicatia…

- Potrivit unor surse, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a exclus fermieri de pe lista de plata a subventiilor doar in urma efectuarii unui control in teren a parcelelor, verificare care s-a soldat cu constatarea unor neconformitati care impuneau excluderea acestora. Pentru campania…

- Liberalii atrag atentia ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu a operat modificarile necesare in cazul Declaratiei 112 pe care trebuie sa o inregistreze agentii economici si solicita Guvernului demiterea de urgenta a conducerii ANAF. "Haosul fiscal generat de actuala guvernare PSD - ALDE atinge…

- Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piața interna și in țarile terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse in aplicare. Scopul…

- Modificarile la legile justitiei si Codurile penale din Romania sunt criticate de europarlamentarii populari, liberali si verzi, in dezbaterea din Parlamentul European (PE), in timp ce socialistii europeni au un ton rezervat. Eurodeputatii romani sunt mai vocali, PSD si ALDE acuzand Comisia Europeana…

- Locuitorii comunei Mogoșoaia au intrat deja intr-o noua etapa a Programului Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF), prin care autoritațile și-au propus sa inregistreze gratuit toate imobilele din tara in sistemul de cadastru si carte funciara, pana in anul 2023. Comuna Mogoșoaia este prima…

- Reprezentantii Organizatiei Interprofesionale Legume-Fructe i-au semnalat ministrului Agriculturii, Petre Daea, „situatia dificila” cu care se confrunta din cauza taxei pe ambalajele de sticla, iar oficialul le-a spus ca asteapta sugestii pentru rezolvarea problemei, a anuntat joi ministerul. …

- Se stabilesc astfel termene stricte pentru campania de subventii derulata prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, aferenta anului 2018. Ordinul stabileste calendarul platilor subventiilor pentru campania 2018. Astfel au fost devansate doua termene, scopul fiind accelerarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia din Romania, subliniind ca un stat puternic este intemeiat pe independenta si eficienta sistemului judiciar.

- Primii 15 cetateni au primit vineri, 19 ianuarie, extrasele de carte funciara, dintr-un total de 4.364 de proprietati Locuitorii din Copaceni au devenit primii ilfoveni care beneficiaza in totalitate de avantajele Programului Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF), prin care autoritațile și-au…

- ANCPI grabește inregistrarea gratuita in 2018 a imobilelor, in evidențele de cadastru și carte funciara Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile, dintre care 192.606 in anul…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a crescut la 155.000 de lei fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene.

- Plata la timp a tuturor subvențiilor pentru fermieri ramane prioritatea ministerului Agriculturii, a anunțat ministrul Petre Daea, la o emisiune TV. Acesta a subliniat ca termenul limita pana la care fermierii vor putea sa solicite subventiile la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)…

- Primaria Municipiului Oradea a creat o harta online cu ajutorul careia cetatenii pot verifica tipul de teren pe care il detin. In situatia in care dețin terenuri amplasate la periferia orașului Oradea sau localizate pe dealurile din zona de Nord-Est, pentru a evita plata unui impozit necuvenit,…

- Chiar in prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, care reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pe parcursul lunii ianuarie se depun cererile de plata si deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) - Plati privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine si pachet…

- Aproape 11 milioane de euro risca sa piarda județul Vaslui pentru ca nu are pajiștile in regula. Proiectele de amenajamente pastorale trebuiau finalizate pana la sfarșitul anului trecut. De anul acesta, amenajamentele pastorale sunt obligatorii. Milioane de euro subvenții pentru pașuni risca sa fie…

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017,…

- Daca in ediția din 27 octombrie 2017 a ziarului nostru va relatam ca, „Intr-un sat din Timiș, dreptatea umbla cu capul spart”, in articolul de fața va vom prezenta cum ințeleg sa-și faca meseria cei care ar trebui sa contribuie la repararea capului spart al dreptații. Ați aflat din articolul precedent…

- Romania risca sa piarda milioane de euro pentru pașuni și pajiști naturale daca pe aceste suprafețe nu exista amenajamente pastorale avizate de direcțiile agricole județene. Amenajamentele pastorale sunt obligatorii din acest an. Pentru a incasa subvenția pe suprafața de la APIA, estimata undeva la…

- Numarul modificarilor fiscale intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2018 este foarte mare, ca in niciunul dintre ultimii ani. Iata noile modificarile referitoare la regimul microintreprinderilor, impozit pe venit și contribuții sociale, TVA. Split TVA In privința TVA sunt doua principale modificari,…

- În primele 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata tara, 571.828 de vânzari imobiliare, arata datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), ceea ce înseamna ca totalul anului se ridica la 580.000 de tranzactii.…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara ANCPI anunța ca, de la inceputul lunii ianuarie 2018, primariile vor putea incheia cu Oficiile județene de Cadastru și Publicitate Imobiliara contracte de finanțare a lucrarilor de cadastru a terenurilor și inscrierea acestora in sistemul integrat…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) anunta, intr-un comunicat transmis miercuri, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. Potrivit ANCPI, in 2018,…

- Modificarile adoptate au ca scop consolidarea corpului diplomatic si consular si vor produce efecte in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 august 2019, care acopera procesul de pregatire, de exercitare si de raportare ulterioara a activitatii desfasurate de Romania in calitate de Presedinte al Consiliului…

- Cotidianul Obiectiv va prezinta, in exclusivitate, ierarhia primilor zece beneficiari de subvenții pentru terenuri agricole, acordate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura in cursul anului trecut. Din top nu lipsesc nume cunoscute ale agriculturii județene, cum ar fi Comcereal Vaslui,…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Comisia pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European a votat, la Strasbourg, in favoarea revizuirii a doua limite de finantare pentru proiectele de restaurare a obiectivelor de patrimoniu, dand astfel curs solicitarii formulate de eurodeputatul Mircea…

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- Statistica furnizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) arata ca in perioada ianuarie – noiembrie s-au vandut 571.828 de imobile, dintre care 229.534 au fost ipotecate.