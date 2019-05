Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Romania isi vor primi primele alocatii majorate incepand cu luna mai, potrivit Ministerului Muncii. Guvernul a adoptat maririle in luna februarie, ele au intrat in vigoare in luna aprilie, platile facandu-se insa in luna mai. Reprezentantii Ministerului Muncii ...

- Curtea Constituționala a respins, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis, cu privire la legea bugetului pe 2019. Cu toate acestea, Iohannis continua sa paralizeze Romania, refuzand sa promulge legea bugetului, ba mai mult, o retrimite in parlament. „Tatucul PNL ține cu tot dinadinsul sa arunce…

- Reprezentanții formațiunilor PSD și ALDE susțin ca doresc reluarea acestui vot pentru ca se vorbește despre suplimentarea bugetului muncii de aproximativ doua miliarde de lei. Social democrații susțin insa ca nu exista fonduri pentru aceste suplimentari. ”In mod regulamentrar și constituțional,…