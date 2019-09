Stiri pe aceeasi tema

- Febra poate fi simptomul unei afectiuni serioase si nu o vei putea combate daca nu rezolvi intai boala. Tocmai de aceea pe eticheta multora dintre medicamentele antitermice scrie ca daca febra nu dispare dupa 3 zile, trebuie sa ceri sfatul doctorului. Medicamentele care se elibereaza fara…

- Intr-un set de recomandari pentru reducerea pierderilor de energie, E.ON avertizeaza ca un congelator poate consuma cu pana la 30% mai multa energie daca in el se aduna gheata, iar o singura utilizare a unui uscator electric de rufe poate consuma de doua ori mai multa energie decat un ciclu al masinii…

- Potrivit meteorologilor, vremea se mai incalzește vineri, 13 septembrie 2019. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 și 32 de grade Celsius. In țara, cerul va fi senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in vestul Carpatilor Meridionali si in Muntii Banatului. Dupa-amiaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anunțat ca, potrivit prognozei meteo pe luna septembrie, in prima luna de toamna vremea este calduroasa, iar precipitațiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara. Valorile temperaturilor medii lunare inregistreaza o…

- Directia de Sanatate Publica a jud. Hunedoara avertizeaza ca pe strazile cu asfalt incins si printre blocurile ce radiaza caldura, chiar si cel mai sanatos organism poate sa cedeze. Fara o hidratare corespunzatoare, care sa mentina temperatura corpului in jur de 37 grade Celsius, pot aparea crampele…

- Chiar daca par un simplu accesoriu, covorașele auto au și alte roluri, pe langa cel de a infrumuseța interiorul mașinii tale. Ele o protejeaza, apara podeaua de murdarie și umezeala și o ajuta sa nu se toceasca in timp. In fond, nimeni nu iși dorește ca dupa douazeci de ani sa aiba o mașina ca cea a…

- Potomac, raul care trece prin Washington, pe Coasta de Est a Statelor Unite, a depasit un record de temperatura a apei in timpul caniculei din weekend-ul trecut, cu o temperatura de peste 34 de grade Celsius, informeaza AFP. Pana in prezent, recordurile datau din verile anilor 2011 si 2012,…