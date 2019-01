Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele privind vacantarea celor doua posturi de ministru - cel al Transporturilor si cel al Dezvoltarii Regionale, insa nu a facut un anunt cu privire la propunerile avansate de Guvern pentru noii ministri.

- Un infractor de trist renume in Iasi, Denis Susnea, fost Popovici, va fi adus in tara pentru a executa o pedeapsa de 14 ani alcatuita din condamnari primite in Romania, Franta si Germania. In tara noastra, Susnea va beneficia de reducerea de pedeapsa stabilita prin lege de recursul compensatoriu, avand…

- A avut loc o conferinta de presa avand ca tema diabetul zaharat – o problema de sanatate publica. Printre masurile care vizeaza imbunatatirea modului de monitorizare a glicemiei si tratamentelor necesare pacientilor cu diabet se numara HG 737/2018, adoptata de Guvern in data de 1 octombrie, prin care…

- Liviu Plesoianu a facut o paralela, in emisiunea lui Lili Ruse de la Romania TV, intre intalnirea cu Klaus Iohannis anulata de Theresa May si momentul in care presedintele Romaniei a ales sa nu participe la o sedinta in care premierul britanic a vorbit despre Brexit, avand un alt program - si anume…

- Preturile nejustificat de ridicate ale locuintelor si chiriile foarte mari din orasele importante afecteaza perspectivele de angajare pentru lucratorii tineri din Uniunea Europeana, concluzioneaza un nou raport al Bancii Mondiale. Grecia, Bulgaria, Danemarca, Germania, România şi Regatul…

- Liderul PSD Pitești, Cristian Gentea, este dezamagit ca nu poate ajunge la președintele partidului, Liviu Dragnea, pentru a-i spune ce probleme sunt in teritoriu, ca, deși salariile au crescut, "omul nu ramane cu nimic in buzunar", relateaza Mediafax.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit marti in fata deputatilor, pentru a raspunde acuzatiilor aduse de Opozitie, prin motiunea simpla pe Justitie dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor. PSD l-a aparat pe Tudorel Toader. „Doar Rusia are abuzul in serviciu incriminat. Asa ca lasati-o mai moale!”,…

- "In urma calamitatilor din acest an, cinci din cele sase sate ale comunei Vrincioaia au fost afectate. Am primit de la Guvern 1.188.000 lei pentru sapte obiective care trebuie aduse la starea initiala. Problema grava e ca nu avem cu cine lucra. Chiar daca lucrarile se pot da prin incredintare directa,…