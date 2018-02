Stiri pe aceeasi tema

- Ramona prezinta la ”Prietenii de la 11” cele mai inedite știri ale zilei. Dintre toate se remarca știrea in care se vorbește despre oamenii de știința din China care au reușit sa cloneze doua maimuțe.

- Victor Ponta a anunțat clar ca nu va intra in lupta pentru șefia statului, inainte de alegerile care vor avea loc in 2019."In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie…

- Simona Halep (2 WTA) va debuta, astazi (nu inainte de ora 14.00, Digi Sport), in turul II de la Qatar Total Open intr-un meci cu Ekaterina Makarova (36 WTA). Cosntatneanca nu-l va avea insa alaturi de ea pe Darren Cahill.

- Ca orice alta celebritate de la Hollywood, Cher are un sistem de alarma bine pus la punct. Ea are montat, in fiecare locuința pe care o deține, un buton de panica. Odata acționat, acest buton emite un semnal catre cea mai apropiata secție de poliție, iar polițiștii se prezinta la fața locului. Cher…

- Israela a trecut printr-o perioadaA dificila, in momentul cand sotul ei, Liviu, cu 30 de ani mai tanar, a plecat de acasa. Femeia nu a mai iesit din casa din luna septembrieA a anului trecut, insa acum a venit la o emisiune tv si a vorbit despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu…

- La aproape patru decenii de la moartea actriței Natalie Wood, politia l-a numit pe sotul de atunci al vedetei, Robert Wagner, „persoana de interes” in acest caz. Actrița Natalie Wood a murit in anul 1981 dupa ce s-a inecat, in timpul unei excursii cu vaporul, alaturi soțul ei Robert Wagner. Conform…

- Dr. Quinn: La 64 de ani, și-a construit o cariera impresionanta in domeniul modei, dintr-un… accident Faceți cunoștința cu Lyn Slater. Lyn Slater este un alt model demn de urmat, pentru femeile carora le place curajul, care vor sa iasa din anonimat și care vad viața ca pe o continua provocare,…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Fostele blocuri de altadata sunt, astazi, grav deteriorate. Iti e greu sa crezi ca aceasta localitate inca era una plina de viata, in urma cu 15-20 de ani. Daca au fost candva noi, tencuiala a cazut de pe aceste blocuri demult, așa ca acum arata ca un om descarnat. Viu? Mort? Numai Bunul Dumnezeu…

- Un grup de vedete de la Hollywood vor organiza luni seara un eveniment paralel discursului privind Starea Natiunii, pe care presedintele SUA, Donald Trump, il va sustine marti, potrivit unui anunt...

- Florin Talpan, juristul CSA, i-a cerut in instanta patronului FCSB, Gigi Becali, suma de un milion de euro! Talpan il acuza pe Becali de calomnie. Instanta i-a dat dreptate, insa a decis ca Becali sa ii plateasca juristului CSA doar 3.000 de euro, spre nemultumirea lui Talpan. Ce l-a salvat pe Gigi…

- Coperta pregatita de revista americana Vanity Fair pentru editia anuala dedicata Hollywood-ului a starnit zambete si glume pe retelele de socializare. Motivul este neatentia editorilor de imagine care au lasat cam multe maini si picioare in cadru.

- Situația Simonei Halep inainte de finala de la Australian Open a fost taxata dur de Martina Navratilova! Caștigatoarea a 18 turnee de Grand Slam a vorbit despre situația in care se afla Simona Halep inaintea finalei Australian Open: nu are sponsor tehnic."Este ridicol! Nu știu ce s-a intamplat…

- Laura Dinca a fost scoasa din sala in care este judecat procesul lui Cristian Boureanu. Iubita fostului politician a inceput sa planga in timpul marturiilor polițistului agresat. Potrivit primelor informatii, tanara nu a putut suporta declaratiile acestuia.

- Cu un mariaj eșuat la activ, Kate Hudson pare dispusa sa mai dea o șansa dragostei și casatoriei. Umbla vorba pe la Hollywood ca actrița de 38 de ani s-a logodit cu iubitul tinerel, Danny Fujikawa. Se zvonește ca s-au logodit De cateva zile se tot zvonește despre o logodna in cazul actriței Kate Hudson,…

- Daca ar fi sa facem un top, Christina Aguilera ar ocupa, din pacate, locul 1! Știm, cu orgaismul nu te pui, iți poate crea probleme cand nu te așteptți, dar asta, din nefericire, nu face ca momentul jenant prin care a trecut celebra cantareața sa dispara. Insa nu e singura care a avut parte de momente…

- Maratonista Mariana a izbucnit in plans la "Exatlon" dupa ce a pierdut duelul cu adversara directa. Mariana nu a fost inspirata la proba popicelor, asa ca a fost invinsa de adversara, iar la final a inceput sa planga in hohote.

- Umbla vorba pe la Hollywood ca supermodelul Naomi Campbell are un nou iubit. Unul tinerel, pare-se! Naomi are o relație cu un tanar artist Potrivit ”Mirror”, Naomi Campbell (47) traiește o frumoasa poveste de dragoste cu muzicianul Skepta (35). Cei doi s-au cunoscut printr-un prieten comun, iar de atunci…

- Este una dintre cele mai puternice și cunoscute actrițe de la Hollywood, dar pana la 53 de ani nu a reușit sa dea naștere unui copil. Casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pana in 2010 și intr-o relație frumoasa cu fotograful Bryan Randall inceputa in 2015, actrița nu a experimentat…

- Surpriza pentru pustiul care l-a invitat pe Hagi la ziua sa de nastere. Andrei Teodorescu a primit cadouri de la FC Viitorul si Gica Hagi, informeaza ziuaconstanta.ro ! Andrei Teodorescu, pustiul din Medgidia devenit celebru dupa ce, la o conferinta de presa de anul trecut a FC Viitorul, l-a invitat…

- Este una dintre cele mai mari actrițe de la Hollywood, ajunsa la varsta de 80 de ani, iar problemele de sanatate nu-i dau pace. Dupa ce paparazzi au fotografiat-o cu plasturi pe fața, provocand ingrijorare in randul fanilor, Jane Fonda a dezvaluit ca a suferit o mica intervenție chirurgicala. Luni,…

- Satelitul din cadrul misiunii Zuma nu este pierdut sau inactiv, conform SpaceX. Compania apara performanta rachetei Falcon dupa ce in presa au aparut mai multe articole conform carora misiunea de amplasare a satelitului a esuat sau acesta s-a...

- Actrița Michelle Williams ar fi primit mai puțin de 1% din suma pe care actorul Mark Wahlberg ar fi primit-o pentru a filma din nou cateva scene din filmul „All the Money in the World”, regizat de Ridley Scott.

- O tanara in varsta de 25 de ani a chemat Ambulanta din motive medicale, dar la scurt timp dupa ce a fost adusa la spitalul din Botosani aceasta si a revenit brusc si a plecat insotita de iubit. Potrivit realitatea.net, tanara a anunta la telefon ca ar fi inghitit mai multe pastile in scop suicidal.…

- Mulți inca o știu drept Dana Scully, agent special FBI, rol pe care l-a jucat in popularul serial ”The X-Files”, incepand din 1993. Pe atunci, Gillian Anderson avea doar 24 de ani și, prin urmare, o experiența actoriceasca de-a dreptul modesta. In scurt timp, insa, datorita popularitații caștigate de…

- Chiar in ziua de Boboteaza, s-a intamplat o minune! Un barbat care a cazut din senin din picioare, pierzandu-și conștiința, a fost stropit cu apa sfințita și brusc și-a revenit. Oamenii au ramas uimiți de miracolul care s-a produs in ziua sfanta.

- Anchetatorii care cerceteaza moartea sotilor Maleon spun ca aceasta pune inca probleme deosebite, chiar daca, in buna masura, lucrurile par a fi clare privind cauzele mortii, desi inca nedefinitivate. Anchetatorii au vizionat pana in acest moment toate camerele de supraveghere ale imobilului in care…

- S-a bucurat de o cariera de succes intr-o industrie din care fac parte nume mari – industria filmului de la Hollywood. A jucat in producții celebre ale anilor ’70- ’90, „Seduced By Evil”, „Yesterday’s Hero” sau „No Laughing Matter” fiind doar cateva dintre peliculele in care a jucat in rol principal.…

- Au trecut aproape 11 ani de la moartea marelui artist de muzica de petrecere Gica Petrescu iar muzeul promis in memoria artistului nu va mai fi realizat pana la urma. Locuinta de la bloc a artistului, ramasa in paragina si care urma sa ajunga casa memoriala, a ramas in continuare un loc insalubru si…

- Derby-ul Real Madrid - Barcelona, 0-3, a avut urmari teribile pentru un roman, fan al madrilenilor. In varsta de 70 de ani, barbatul din Arad s-a inchis duminica in casa, in jurul pranzului, și a aruncat o sticla de diluant in soba, suparat fiind ca madrilenii au fost umiliți de rivala catalana, anunța…

- In 2017 s-a vazut ca la Hollywood juramantul "pana cand moartea ne va desparti" este o replica banala de film care are putina valoare in viata reala, mai ales cand este vorba despre actori, vedete ale muzicii sau personalitati ale vietii mondene. Fostul cuplu "Brangelina" este un exemplu clar in…

- In aceasta dimineata in jurul orei 05:00 ISU Gorj a fost solicitat sa intervina in satul Hobita, com Pestisani, pentru salvarea a doua persoane – un barbat si o femeie de 60 respectiv 59 de ani peste care s-a prabusit tavanul camerei in care locuiau. La fata locului s-au deplasat un echipaj din…

- Noul si unicul portavion britanic Queen Elizabeth ia apa la bord, a anuntat marti Ministerul Apararii, incercand sa minimalizeze aceasta problema stanjenitoare la diua saptamani de la introducerea in serviciu a acestei bijuterii a Royal Navy, relateaza AFP.”O problema de etanseitate a fost…

- Reprezentarile viitorului de la Hollywood sunt de obicei destul de exagerate: mașinile zburatoare din „Blade Runner“ sau placile aviatice din „Back to the future II“. Un studiu realizat cu ajutorul a peste 800 de experți în domeniu prezinta modul în care…

- O singura camera de supraveghere din cele 22 existente in statia de metrou Costin Georgian a surprins tentativa de omor a tinerei care a reusit sa scape dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori in fata metroului.

- Mihai Morar, reacție dura dupa tragedia de la metrou. Realizatorul tv a facut referire și la situația in care s-a aflat actrița Stela Popescu, cu doar cateva ore inainte sa moara. Prezentatorul spune ca oamenii sunt nepasatori și nu ințelege cum numeni de la metrou nu a avut vreo reacție. Mihai Morar,…

- Divele de la Hollywood se mențin in forma cu un produs la care pot avea acces toate femeile: costa numai 5 lei. Este de fapt un ingredient care poate fi adaugat la mancare, insa este perfect consumat dimineața.

Originea ei? Undeva pe la inceputul anului 1800… Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2hZZnWN