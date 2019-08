Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea a dat publicitații una dintre cele mai frumoase fotografii pe care le-a facut dupa ce a devenit mama pentru a șasea oara. In imaginea respectiva, Anca Serea apare alaturi de toți cei șase copiii ai ei și de partenerul ei de viața, Adi Sina. Copiii cei mari…

- In urma cu putin timp, Anca Serea a adus pe lume cel de-al saselea copil. Micuta Leah a adus multa bucurie in familia vedetei si a lui Adi Sina. Desi abia a devenit din nou mamica, Anca Serea nu ar spune "Nu" unei alte sarcini. Este, intr-adevar, o mama eroina!

- Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea s-a externat dupa ce a adus pe lume cel de-al șaselea copil al sau. Vedeta a facut anunțul intr-o postare pe contul ei de Instagram. Anca Serea a marturisit ca ar mai fi stat in spital din cauza problemelor pe care le are. "Ieri ne-am externat mai mult de…

- In urma cu cateva zile, Anca Serea aducea pe lume cel de-al șaselea copil al ei. Cu mult calm și lejeritate, bruneta și-a anunțat admiratorii online inainte sa intre in sala de nașteri. Și tot in același stil continua sa iși informeze prietenii virtuali de felul in care se desfașoara lucrurile in continuare.

- Anca Serea a nascut miercuri, 14 august, o fetița perfect sanatoasa. Din pacate, vedeta nu a mai putut naște natural, așa cum și-a dorit, ci a fost nevoita sa apeleze la cezariana. Leah a primit nota zece la naștere și totul a decurs normal. Pe langa faptul ca vedeta declara in urma cu ceva vreme ca…

- Anca Serea a nascut. Al saselea copil, prima cezariana! Anca Serea este mama pentru a sasea oara. Vedeta a adus pe lume azi o fetita, care va purta numele Leah. Medicii au decis ca nasterea sa aiba loc prin cezariana, din pricina faptulul ca fatul era asezat intr-o alta pozitie decat cea normala. Este…

- A venit ziua cea mare pentru Anca Serea. Vedeta naste cel de-al 6 lea copil. In urma cu putin timp, Anca Serea si Adi Sina au ajuns la maternitate dupa ce mamica eroina a showbizului romanesc a anuntat ca s-ar putea sa i se fi rupt apa. Paparazzii au surprins primele imagini de la spital si vor ramane…

- Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea a facut dezvaluiri de cuplu. vedeta a explicat la ce trucuri recurge pentru a avea parte de intimitate cu soțul sau intr-o casa cu cinci copii. Pe blogul sau, Anca Serea a expliucat cum reușește sa aiba parte de intimitate cu partenerul ei de vața, muzicianul…