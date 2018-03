De 15 ani, ghidati de aceleasi valori

Stiri pe aceeasi tema

- "Exista limita a ipocriziei ambasadorilor straini de la Bucuresti, care ne tin lectii de democratie, stat de drept si independenta justitiei, in conditiile in care ei insisi au incalcat legea, principiile statului de drept si independenta justitiei implicandu-se in numirile sefilor din marile parchete?…

- Premierul Viorica Dancila a lansat joi, de Ziua Internationala a Femeii, un apel la solidaritate si unitate, valori care, considera aceasta, trebuie "redefinite" la nivelul societatii. "Mesajul meu de astazi este un apel la solidaritate si unitate, valori pe care avem nevoie sa le redefinim la nivelul…

- Fortius a parasit cu fruntea sus actuala editie a Cupei Romaniei la Futsal si a ratat calificarea in Final Four-ul competitiei. Duminica seara, in Sala LPS, in sferturile de finala, echipa buzoiana a cedat, scor 0-2 (0-1), in fata celei mai bune formatii din Romania, Informatica Timisoara, lidera la…

- Un editorial care cuprinde o analiza la rece inaintea alegerilor, de maine, din Italia. O tara la fel de zbuciumata pe plan politic ca si Romania. Cu aceleasi probleme sociale, aceleasi neajunsuri, aceleasi promisiuni, cota unica de impozitare, reforme si teama ca tara va ajunge in mainile statalistilor-marxisti…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul. Legea mai prevede ca angajatii care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu…

- Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor „este o decizie care vine cu niste costuri"."Pentru a face aceste cresteri salariale promise atat de pompos in campania electorala, cresteri salariale care aduc salariul medicilor la nivelul la care ar fi trebuit sa fie in 2022, a fost…

- Vantul puternic a accentuat puternic senzatia de frig in toate zonele aflate sub atentionare cod galben si portocaliu de ger si ninsori viscolite.Citeste si: Cristoiu, atac DUR la adresa susținatorilor sefei DNA: 'A cerut Tudorel Toader arderea pe rug a Codrutei Kovesi?' Temperaturile…

- Ministerul Educatiei Nationale va organiza si desfasura o procedura de achizitii publice pentru atribuirea contractului "Servicii de supraveghere dirigentie de santier a lucrarilor de constructii pentru gradinitele cuprinse in Proiectul Reforma Educatiei Timpurii in Romania trei loturi ldquo;, in valoare…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut "interviuri" cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte…

- Meteorologii au emis doua coduri de vreme rea, primul intrand in vigoare chiar din noaptea de sambata/duminica, 24/25 februarie 2018, fenomenele meteo vizate fiind neobisnuite pentru aceasta perioada.

- In data de 20 februarie, comunitatea roma din Romania marcheaza implinirea a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor. Cu aceasta ocazie, consilierul de stat Dana Varga a transmis un mesaj din partea Executivului. „Incepand cu anul 2011, data de 20 februarie reprezinta un moment important…

- Sergiu Hanca (25 de ani) și Cristi Tanase (30 de ani) sunt golgeterii echipelor lor in Derby. Dinamovistul și-a pus amprenta in aproape toate meciurile jucate, pe cand stelistul are un palmares net superior in fața rivalilor. Derby de Romania se anunța incendiar nu doar prin prisma tradiției, ci și…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu și-a spus categoric parerea despre situația micuților bolnavi de cancer din Romania și despre cum parinții acestora iau drumul Italiei in speranța de a-i recupera. Magda Vasiliu a trecut printr-un calvar in toamna anului trecut, cand fiul ei, Vlad, a…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, un scandal monstru care a izbucnit in clanul Cordunenilor. Surse apropiate temutei familii sustin ca Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian, zis "Beleaua" sau "Power", ar avea un iubit si ca ar fi parasit, temporar, domiciliul conjugal.…

- Fabricile din Sebeș și Cugir ale Daimler vor produce in viitor componente premium pentru mașinile hibride din gama Mercedes-Benz. Documente ale companiei arata ca Romania va deveni un centru extrem de important pentru industria auto in urmatorii ani. Unitatea de productie Star Assambly din Sebes a ajuns…

- Cunoscuta Halsey merita o medalie pentru curaj pentru vestimentația purtata pe covorul roșu la Gala amfAR de la New York. Cantareața și-a aratat lenjeria intima in deschiderea evenimentului. Vezi galeria foto + 6 + 6 Tanara cantareața Halsey, in varsta de 23 de ani, a purtat o rochie neagra, taiata…

- Asociația T9 organizeaza dezbaterea cu titlul „Valori civice in Romania in anul Centenarului“, sambata, 17 februarie 2018, de la ora 11, in Sala mare de ședințe a Primariei Turda, Strada

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Government ecotax revenues in EU member states amounted to 364.4 bln euro in 2016 as to 296.5 bln euro in 2006 and throughout this period the share of environmental taxes of the total government revenues from taxes and social contributions has dropped from 6.4 pct in 2006 to 6.3 pct in 2016, shows…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- ♦ Azomures a fost cea mai mare delistare a unei companii de la bursa din ultimii 10 ani ♦ Cand a iesit din ringul de tranzactionare, compania avea 247 mil. euro capitalizare ♦ Pe partea de listari, cea mai valoroasa companie in prezent este Romgaz, intrata in ringul bursei in 2013 ♦ Afacerile…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca susține nominalizarea la funcția de prim-ministru al Romaniei pe Viorica Dancila deoarece „cred in aceleași valori social-democrate”. „Susțin nominalizarea doamnei Viorica Dancila la funcția de prim-ministru al Romaniei deoarece credem in aceleași valori…

- Într-o situație de deriva totala, generata de scandalul fara precedent din Ministerul de Interne, în care vorbele nu mai pot fi urmarite, cele mai grave încep sa devina tacerile.

- Luni, 15 ianuarie 2018, in jurul orei 10.00, reprezentantii Crucea Rosie Filiala Buzau vor face o donatie de 264 de lenjerii si 6 patuturi pentru Sectia Neonatologie din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat. Procter&Gamble, PROFI si Crucea Rosie Romana au echipat 41 de maternitati de stat din Romania…

- Incepand din aprilie 2018, actualul co-CEO al Fondului Proprietatea, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului, potrivit unui comunicat transmis joi Bursei de Valori. In prezent, conducerea Fondului este asigurata de Johan Meyer si de Greg Konieczny, ultimul fiind extrem…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Doua cruci de gheata pentru Slujba de Boboteaza , care va avea loc pe 6 ianuarie pe faleza Dunarii din Galati, sunt pregatite, din cauza temperaturilor crescute de afara, in doua matrite speciale in camera frigorifica a unei firme. In acest fel, se continua o traditie veche cand crucile erau realizate…

- Victor Rebengiuc a avut o reacție extrem de virulenta la adresa regtretatei actrițe de comedie Stela Popescu. Victor Rebengiuc, in varsta de 84 de ani , este unul dintre marii actori romani, care este casatorit cu actrița Mariana Mihuț. In urma cu cațiva ani, artistul a avut o reacție extrem de dura…

- La fel ca in Romania si in Israel mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. De retinut ca si la Bucuresti mii de oameni se intalnesc in acelasi timp pentru a denunta coruptia politicienilor din…

- Infertilitatea reprezinta astazi o problema cu care se lupta tot mai multe cupluri din Romania. Incapacitatea femeilor de a obtine o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitatilor care afecteaza omenirea. Expertul...

- Președintele Klaus Iohannis avertizeaza ca ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, in contextul modificarilor controversate la legile justiției. ”Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze”, a spus seful statului, in discutia informala cu…

- Custodele Coroanei, Principesa Margareta, mulțumește romanilor pentru afecțiunea și gandurile pline de compasiune pe care le-au aratat dupa moartea Regelui Mihai I, „un stalp al istoriei contemporane a țarii noastre”. „Adresez tuturor recunoscatoare mulțumiri pentru cuvintele alese, pentru afecțiunea…

- DOCUMENT | Iata ce efecte vor avea modificarile legilor Justitiei! Procurorii au lansat o brosura online Asociatia Procurorilor din Romania a lansat o brosura online in care arata, in detaliu si cu exemple sugestive, ce se va intampla in momentul in care modificarile propuse de PSD+ALDE la Codul Penal…

- Rareș Bogdan a prezentat pe pagina sa de Facebook mai multe exemple de evenimente care ar putea avea loc in urma modificarilor pe care parlamentarii puterii vor sa le aduca Legilor Justiției."LUATI AMINTE LA CE SPUN PROCURORII: 1. O crima are loc intr-un oras din Romania. Cadavrul este…

- Cu o zi inainte de protestul in strada al procurorilor si judecatorilor, fata de modificarile Codurilor Penale, Asociatia Procurorilor din Romania trage cateva semnale de alarma foarte ingrijoratoare privind schimbarile legislative preconizate. Potrivit unei brosuri obtinute de Ziare.com,…

- Regele Mihai I avea aceleași pasiuni ca și fostul fotbalist Iulian Filipescu. In documentarul ”Via Regis”, un film excepțional despre viața in exil a regelui Mihai I al Romaniei , fostul monarh dezvaluia ca era membru al unor cluburi care ii strange laolalta pe pasionații de mașini. Nu chiar orice fel…

- Bruce Buck, 71 de ani, presedintele Chelsea, este incepand cu aceasta saptamana noul director non-executiv al Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din Romania, cu un portofoliu de peste 1 mld. euro si care de curand s-a extins si in Polonia. El mai este, printre altele, si director…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, a scazut de la inceputul lunii decembrie si pana pe 12 decembrie cu aproape 3%, cea mai slaba dinamica dupa cea din 2014 incoace, si este probabil sa inchida ultima luna din 2017 pe minus in conditiile in care analistii se asteapta…

- Angajatii Bisericii Ordotoxe Romane (BOR) din Republica Moldova ar putea primi salarii mai mari anul viitor, la acelasi nivel cu cele primite de personalul din Romania, potrivit unui amendament adoptat miercuri in comisiile reunite de buget-finante ale Senatului si Camerei Deputatilor.

- Umba vorba prin targ demult ca Simon a vandut 75% din firma Maurer Imobiliare unui grup de investitori americani. Nimeni nu a suflat un cuvintel despre valoarea tranzactiei. Pana la urma, a rasuflat și aceasta informație: Pret total de vanzare – 60 milioane euro, platiti in doua transe de 30 milioane…

- Deea și Dinu Maxer au fost in vacanța in Maroc, insa nu au avut parte doarde lucruri bune, ci și de experiențe mai puțin placute. Deea și Dinu Maxer, care nu au facut amor in noaptea aniversarii lor , formeaza unul dintre cele unite cupluri de vedete din showbiz-ul romanesc. Deea și Dinu Maxer, care…

- Ministerul Sanatatii nu are nicio strategie, spun fondatoarele asociatiei care a strans 4 milioane de euro pentru construirea primului spital de oncologie pentru copii din Romania. Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu au marturisit, in emisiunea "In fata ta", ca oficialii guvernamentali reactioneaza la presiuni.…

- Fiecare roman are in medie o avutie neta de aproximativ 18.600 de euro, de circa sase mai mica decat un european din zona euro, in timp ce dato­ria pe per­soana ajun­ge in Romania la circa 1.500 de euro, potrivit datelor BNR din Raportul asu­pra stabili­tatii financiare 2017. Populatia din…