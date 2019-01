Stiri pe aceeasi tema

- Solistul formației Pragu de Sus, Calin Barcean va susține un concert acustic la Timișoara, joi, 20 decembrie, cu incepere de la ora 21.30 la The 80s Pub, intrarea la acest eveniment fiind libera. „Nu știm de-o ninge pana pe 20 decembrie, dar noi sigur intram in atmosfera minunata a Craciunului: cu un…

- Corul National de Camera „Madrigal Marin Constantin” si copiii din Programul National Cantus Mundi vor sustine un concert extraordinar, in 16 decembrie 2018, la Sala Patria In 16 decembrie 2018, Corul National de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va sustine un concert…

- Noul videoclip al formației Coma, ”Icar”, este cadoul trupei de Moș Nicolae, in care actorul Marius Manole interpreteaza un dublu rol, potretizandu-i pe Icar și pe Minotaur. Conform promisiunii facute anterior, trupa a adus fanilor un videoclip nou in ghetuțe, inspirat de mitologia greaca. In clipul…

- Cea de-a patra ediție a spectacolului “Live in the City” va avea loc miercuri, 5 decembrie, de la orele 19, pe scena Teatrului Municipal “Traian Grozavescu” din Lugoj. Evenimentul organizat de Casa de Cultura a Municipiului Lugoj și are intrarea libera. Trupa Mist a luat ființa in anul 2014, la inițiativa…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat vineri ca nu exista niciun proiect de amnistie si gratiere pe masa Guvernului, conform Agerpres.roRepet, nu exista niciun proiect de amnistie si gratiere pe masa Guvernului. Vom avea sarbatori linistite. Nici nu mai este timp, se termina luna, a spus Dancila, la…

- Vestea momentului pentru romani! Dupa ce Bon Jovi a anunțat un super concert pentru vara urmatoare, acum o alta trupa celebra promite un show de neuitat, pe 22 iulie 2019! Ce anunța organizatorii și ce trebuie sa afle fanii

- Creatorii hitului in care melomanii au luat la cunoștința faptul ca „Azi in satul de pe deal, s-a facut un mare bal“ (Bal la Apahida), adica legendara formație clujeana Semnal M, vor susține un concert extraordinar la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, unde vor rasuna șlagare precum „La fereastra…