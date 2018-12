Stiri pe aceeasi tema

- O serie de manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei au avut loc sambata la Giurgiu, acestea debutand cu un ceremonial religios si continuand cu o parada militara in Piata Tricolorului din municipiu. Manifestarile prilejuite de Centenarul Marii Uniri au inceput cu intonarea Imnului National si…

- Povestea Romniei, cu tradiții și oameni frumoși se spune chiar și peste mari și țari! Casa de Cultura a Studenților Sibiu, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu și Ambasada Romȃniei din China organizeaza Ziua Naționala a Romȃniei la Beijing! Și... celebreaza, ȋn perioada 01-06 decembrie, 2018 Centenarul…

- Deși parea ca nu va avea nicio șansa in județul Argeș, la Mioveni, datorita formei slabe aratate mai ales in ultimele deplasari, iata ca ACS Poli mai face și minuni. Minuni mici, care oricum nu prea o ajuta. Important este ca elevii lui Fane Nanu au aratat și caracter in partida cu Dacia și au ... The…

- FCu doar un punct adus din deplasare, Luceafarul este condamnata sa nu faca pasi gresiti pe teren propriu, mai ales ca lupta pentru evitarea retrogradarii se anunta tot mai dura. Maine, „luceferii” vor primi replica unei echipe care momentan este la 6 puncte de „zona minata”. Metaloglobus…

- Suntem uniți! In anul Centenarului, Libertatea va invita sa intindeți o mana romanilor copleșiți de nevoi. Pe parcursul lunii noiembrie, vom publica, de doua ori pe saptamana, reportaje despre oameni din toata țara, de toate varstele, de la sat sau de la oraș, oameni care au nevoie de ajutorul nostru…

- Luminația – una dintre cele mai frumoase tradiții religioase – are o vechime de peste un mileniu. In fiecare an, pe 1 noiembrie, cimitirele din Transilvania și din alte zone ale țarii devin adevarate izvoare de lumina. Inca de dimineața, crestinii din vestul Romaniei s-au adunat la mormintele celor…

- Clasament 1.Acad Clinceni 12 9 0 3 30-7 27 2.Sportul Snagov 12 8 3 1 20-8 27 3.Chindia Targoviste 12 8 2 2 25-14 26 4.FC Arges 12 7 4 1 19-7 25 5.Univ Cluj 12 7 2 3 26-12 23 6.Petrolul Ploiesti 11 7 1 3 25-10 22 7.Pandurii Tg Jiu 12 6 3 3 26-17 21…

- Clasament 1.Acad Clinceni 6 5 0 1 21-3 15 2.Sportul Snagov 6 4 2 0 10-2 14 3.AFC UTA 6 4 1 1 10-5 13 4.CS Mioveni 6 4 0 2 12-5 12 5.FC Arges 6 3 3 0 9-4 12 6.Pandurii Tg Jiu 6 3 2 1 12-8 11 7.Petrolul Ploiesti 5 3 1 1 8-2 10 8.Chindia Targoviste…