DB Global Technology, centrul de tehnologie din Capitala al Deutsche Bank, a ajuns in numai 5 ani la 900 de angajati si o suprafata de 13.000 mp in BOB Tower

- O angajata a Ministerului Afacerilor Interne a ajuns cu diverse rani la spital dupa ce a fost lovita de un automobil chiar pe trecerea de pietoni.Accidentul s-a intamplat dimineața in jurul orei 08:00, la intersectia bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Armeneasca din Capitala.

- O explozie s-a produs, joi, intr-un bloc de pe bulevardul Basarabia din Capitala, in urma acesteia patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care un barbat este ranit grav, avand arsuri pe 50% din suprafata corpului, transmite News.ro . Explozia a avut loc la etajul 5 al unui bloc…

- Traficul rutier pe Autostrada Bucuresti-Constanta este oprit la kilometrul 185 (localitatea Ciocarlia), pe sensul catre Capitala, din cauza unui autoturism care a luat foc (defectiune tehnica), informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Nu sunt victime si se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia rutiera este intrerupta pe prima banda la kilometrul 94, pe sensul catre Capitala, in zona localitatii Oarja, judetul Arges, din cauza unui eveniment rutier in care au fost…

- Veoneer a inaugurat centrul din Iasi in iunie 2017, pornind de la o suprafata inchiriata de 330 mp, in cladirea de spatii de birouri United Business Center 6. Compania ocupa, in prezent, o suprafata totala de 1.200 mp in componenta de birouri din...

- El cu capul spart, ea cu ochiul vanat. Asa i-au gasit oamenii legii pe doi boschetari ce au ajuns a fi protagonistii unui scandal.S-a intamplat noaptea trecuta, in sectorul Rascani al Capitalei.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in județul Covasna, traficul rutier este blocat pe DN11 Brasov- Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren. De asemenea, in Capitala, traficul…