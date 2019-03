Daya lanseaza piesa „Insomnia” Daya, cunoscuta artista de 20 de ani premiata cu Grammy si distinsa cu numeroase discuri de platina, lanseaza piesa „Insomnia”. Piesa, care este scrisa de Daya, Oscar Gorres, J Kash si Michael Pollack si produsa de Gorres, vine la pachet cu un ritm hipnotic, ce pune in valoare inconfunadabila voce a Dayei. „*Insomnia* reda sentimentul de goliciune care insoteste actiunea de a nu te trezi alaturi de persoana iubita, fie pentru o singura zi sau pentru totdeauna. Este acel moment in care vii singura acasa dupa o petrecere, soarele rasare si tu ai acel sentiment de pustietate in stomac pe care niciun… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

