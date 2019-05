Stiri pe aceeasi tema

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul lunii mai pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea sau daca vei caștiga sau vei pierde bani, citește in continuare horoscopul lunii mai.

- Dupa cativa ani in care Romania a reformat in mod pozitiv sectorul energetic, a dezvoltat competitia si a imbunatatit guvernanta, semnele de regres au devenit vizibile in 2017-2018, odata cu venirea la guvernare a coalitiei PSD-ALDE, spre incantarea Rusiei, arata un raport realizat de Expert Forum (EFOR).

- Tensiunile dintre populiștii de la putere in Italia cresc vineri la cote și mai inalte, liderul Mișcarii 5 Stele, Luigi Di Maio, acuzandu-și partenerul de coaliție, Liga, ca amenința sa darame guvernul din cauza anchetei privind corupția care il vizeaza pe consilierului economic al primului-ministru…

- Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, ca profesorii care au de recuperat banii pe care nu i-au primit in urma majorarii salariilor in 2008 sa primeasca si dobanzi. Suma totala se ridica la peste 700 de milioane de lei. "Am introdus si prevederea legala prin care putem sa alocam cadrelor…

- ”Cred ca e foarte mare nevoie de Pro Romania pentru oamenii care spun ca PSD nu mai e PSD. E Dragnea și cu niște oameni ai lui Basescu dar ca in nici un caz PNL, USR nu reprezinta o alternativa viabila”. Afirmația a fost facuta de președintele Pro Romania, Victor Ponta, care sambata s-a aflat […]

- Dupa ce a distrus justitia, si deci bazele statului de drept, coalitia PSD-ALDE-UDMR incepe sa puna in aplicare planul distrugerii democratiei: pluripartitismul politic. Anuntat de saptamana trecuta, o data cu schimbarea conducerii Autoritatii Electorale Permanente (cea anterioara era ajunsa acolo prin…

- Declarația facuta de deputatul PSD Horea Nasra, conform careia ar exista bani alocați pentru reparațiile capitale pentru podul de pe Arieș, din municipiul Turda, de pe DN1, contrazice raspunsurile și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rușii vor sa aiba o sursa alternativa la internet. In acest sens au inceput dezbaterile pentru o lege care ar putea fi baza unui internet rusesc independent. Citește și: ULTIMA ORA - Tudorel Toader face un pas in spate și invita avocații la discuții: 'Eu, la randul meu sunt avocat suspendat,…