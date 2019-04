Stiri pe aceeasi tema

- Autorul jafului comis in data de 25 februarie, la o casa de schimb valutar din Bumbești Jiu, a fost prins de polițiști. Barbatul a aruncat hainele pe care le purta in ziua talhariei pe Defileul Jiului, indiciu care i-a ajutat pe polițiști sa il identifice. Polițiștii au reușit sa puna mana pe barbatul…

- Politistii nemteni au prins recent un barbat de 33 de ani, din Roman, care fusese condamnat definitiv la patru ani si cinci luni de inchisoare pentru ca a furat mai multe sticle de bautura si a distrus mai multe bunuri dintr-un bar, pentru ca i s-a refuzat servirea cu bauturi alcoolice. El a fost acuzat…

- Politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore trei tineri cu varsta de 16, 17 si 18 ani, toti din municipiul Dej, banuiti ca ar fi sustras in perioada 27 ianuarie – 24 februarie, in mai multe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- GOLAN ARESTAT… Politistii barladeni au retinut un barbat de 43 de ani, din municipiul Barlad, Remus Catalin Munteanu, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Ieri, judecatorii barladeni l-au arestat pentru 30 de zile. Si asta pentru ca individul si-a talharit sotia in perioada in care…

- Polițiștii suceveni au dispus, in ultimele doua zile, reținerea unui barbat agresiv pentru 24 de ore și evacuarea de urgența a altuia din locuința și emiterea unui ordin provizoriu de protecție, dupa ce cei doi au comis acte de agresiune asupra membrilor familiei. Aceste masuri ferme au fost luate…

- Politistii galateni cauta un barbat de 36 ani, din municipiul Galati, banuit ca, pe 14 ianuarie, ar fi comis o talharie cu o salbaticie greu de inchipuit in scara unui bloc din localitate.

- Un barbat, de 29 de ani, condamnat la 4 ani inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de talharie, a fost bagat dupa gratii. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale l-au depistat pe barbatul de 29 de ani din Satu Mare, pe numele caruia Judecatoria a emis un mandat de executare a…

- Polițiștii buzoieni l-au prins pe autorul talhariei produse la Cilibia, in noaptea de 5 spre 6 ianuarie 2019, asupra unui taximetrist. Este vorba despre un ialomițean in varsta de 28 de ani. Acesta se pregatea sa fuga din țara, cu avionul. Dupa mai multe zile in care a stat ascuns, suspectul a reușit…