"Parlamentul este implicat intr-un mecanism transparent. In prezent, trei alti comisari trebuie sa fie propusi de Romania, Ungaria si Franta si vom incepe in Parlament analiza candidaturilor lor", a explicat Sassoli, citat de agentiile de presa italiene, in timpul unei reuniuni la Cernobbio, in nordul Italiei.



"Cred ca nu va fi probabil posibil sa respectam data de 1 noiembrie, vom ajunge la 1 decembrie", a adaugat el.



Votul de confirmare in Parlamentul European a intregii echipe alcatuite de germana Ursula von der Leyen urma sa aiba loc, potrivit calendarului anuntat, la…