David Saranga, ambasadorul Israelului: ”România este partener strategic în UE” David Saranga a precizat ca relațiile au devenit și mai bune in ultimul timp. ”Romania este un aliat, partener strategic pentru Israel. Guvernul roman și cel israelian au o relație foarte buna”, a spus Saranga la TVR. Acesta a precizat ca Israelul poate constitui un exemplu pentru Romania in mai multe domenii. ”Israelul este o țara care a investit foarte mult in inovație și IT, dar are și alte domenii unde exceleaza, de exemplu agricultura. Israel are un sol arid dar noi am reușit sa transformam totul intr-o țara foarte frumoasa”, a spus ambasadorul Israelului. CITESTE MAI MULTE… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

