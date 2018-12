Stiri pe aceeasi tema

- Crima a avut loc azi dimineata pe o alee din sectorul 2 al Capitalei, in cartierul Muncii mai exact. Polițiștii sunt pe urmele criminalului. Luni dimineața a fost sesizat prin apel la 112 decesul unui barbat de 38 de ani. Din primele informații se pare ca acesta a fost gasit injunghiat pe o alee din…

- Cinci copii din Dambovița sunt in stare grava dupa ce ar fi ingerat calmante puternice. Mai multe ambulanțe au ajuns la Ghergani și i-au preluat. Toți au fost duși de urgența la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Știre in curs de actualizare The post Cinci copii din Dambovița, in stare grava…

- Nicușor Rustea și-a gasit sfarșitul in comuna Crețești, județul Ilfov, dupa ce fost lovit de doua mașini. In seara de sambata, 10 noiembrie, tanarul de 26 de ani iși aștepta iubita care venea cu microbuzul de la București, cand a fost spulberat pe DE 581, , in zona statiei din comuna. Trupul deja lovit…

- Caz șocant in Marea Britanei! Un șofer roman a fost arestat dupa ce polițiștii au gasit in camionul lui 21 de persoane, dintre care 15 copii. Fugarii voiau sa intre ilegal in țara. Autoritațile banuiesc ca oamenii sunt din Vietnam. Ei au fost gasiți in cabina frigorifica, printre baxuri cu apa minerala,…

- Noile carucioare copii vin disponibile in diverse si numeroase variante, astfel ca pentru parinti aceasta nu reprezinta intotdeauna o alegere prea usoara. Dar partea buna este ca aveti de unde selecta, iar sansele de a gasi un model care sa raspunda perfect cerintelor dumneavoastra (si ale bebelusului)…

- Will Smith este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar cei mai infocați fani ai lui sunt soția și cei doi copii. Jada Pinkett Smith are o emisiune online, numita “Red Table Talk”, iar recent invitatii ei au fost sotul Will Smith si cei doi copii, potrivit Daily Mail. Emisiunea s-a…

- URAGANUL MICHAEL. ”Monstrul” a lovit Florida! Uraganul Michael, care poate ajunge la nivelul 4, a atins miercuri statul american Florida, rafalele de vant fiind de pana la 250 de kilometri pe ora, informeaza CNN. „Este vorba de cea mai grava furtuna care afecteaza statul Florida in ultimul secol”,…

- Vaslui: 4 copii aflați la plimbare cu educatoarele au fost intepati de albine și au ajuns la spital Patru copii dintr-un grup de 18 preșcolari, aflați la plimbare in gradina publica din Barlad, județul Vaslui, cu educatoarele lor, au fost intepati de albine și au ajuns la spital. Purtatorul de cuvant…