David Letterman REVINE. Barack Obama, primul invitat

- De departe cele mai importante evenimente ale anului care sta sa se termine sunt: instalarea lui Donald Trump la Casa Alba si a lui Macron la Elisee, inceputul procesului pentru Brexit si criza Cataloniei, scaderea in incredere a Angelei Merkel si intrarea ultradreptei in Bundestag. Sau, de ce nu, sabirea…

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse guvernamentale, sugera ca o astfel de invitatie l-ar putea infuria pe actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat impotriva riscului unei ”balcanizari” care planeaza asupra societatii, din cauza, considera el, a unei folosiri nechibzuite a retelelor de socializare, intr-un interviu cu printul Harry difuzat miercuri pe postul BBC Radio 4, scrie AFP, citat de News.ro…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP, prelauta de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani"…

- In acea emisiune, printul Harry il invita pe Barack Obama sa vorbeasca despre amintirile sale din ziua in care a parasit Biroul Oval de la Casa Alba, despre activitatea sa post-prezidentiala din cadrul Obama Foundation si despre sperantele sale de viitor.Interviul a fost inregistrat la…

- Printul Harry al Marii Britanii il va intervieva pe fostul presedinte american Barack Obama intr-o editie a emisiunii "Today" ce va fi difuzata de postul BBC Radio 4 pe 27 decembrie, a anuntat duminica biroul de presa de la Kensington Palace, informeaza The Guardian. In acea emisiune,…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica in cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite agentia…

- Lucrul de care se temeau aparatorii neutralitatii Internetului s-a intamplat joi, cand FCC a pus capat - in Statele Unite - acestui principiu, scrie DIGI24.ro. Acest principiu fondator al Internetului prevede ca toate continuturile postate online pe retele sa fie tratate in acelasi fel, fara discriminare.…

- Regimul de la Phenian l-a criticat dur pe presedintele american Donald Trump dupa ce acesta a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, afirmand din nou ca liderul de la Casa Alba este "senil", informeaza site-ul postului France 24.

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri, inaintea mult asteptatului sau discurs in care se va pronunta asupra recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agentiile AFP si Reuters.'Avem…

- Un responsabil de rang înalt din echipa de tranziție a președintelui american Donald Trump a scris într-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia „tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA”, potrivit unui articol publicat sâmbata de The New York Times și preluat…

- I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017 Intr-o audiere in Senat la inceputul lunii iunie, fostul director al FBI, James Comey, a afirmat ca Donald Trump i-a cerut personal…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat în dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit…

- Agenția de presa britanica transmite ca nu a putut verifica imediat informația difuzata de ABC, care cita un om de incredere al fostului consilier al lui Trump.Potrivit ABC, Flynn este pregatit sa declare ca insuși Trump i-a cerut sa ia legatura cu Kremlinul, obiectivul fiind acela ca SUA…

- Casa Alba a elaborat un plan cu obiectivul înlaturarii din functie a secretarului de Stat Rex Tillerson, care are o relatie tensionata cu presedintele Donald Trump, si înlocuirea sa cu Mike Pompeo, directorul CIA, în urmatoarele

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…

- Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala și a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP. La rândul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest…

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America. Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani. Mesajul a fost transmis pe aplicația de mesagerie criptata Telegram, iar autorul acestuia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre crizele din Siria, Iran, Coreea de Nord si Ucraina, anunta Casa Alba, potrivit site-ului agentiei Associated Press.

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, informeaza AGERPRES . Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Circa 3.000 de militari americani au fost desfașurați suplimentar în Afganistan, în baza noii strategii a președintelui Donald Trump pentru aceasta țara devastata de razboi, a anunțat joi Pentagonul, scrie AFP citata de Agerpres. Ministerul american al Apararii evaluase pâna…

- Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent numarul soldaților americani in Afganistan la 11.000, dar Casa Alba a aprobat trimiterea intaririlor cerute de generalul american John Nicholson care conduce misiunea NATO in Afganistan."Tocmai am incheiat trimiterea de intariri in…

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- In urma cu 25 de ani, 1.700 de oameni de stiinta au semnat o scrisoare similara, punctand problemele cu care se confrunta planeta atunci si riscurile pentru omenire. Atunci s-a vorbit pentru prima oara despre gaura din stratul de ozon, care abia acum s-a stabilizat. De aceasta data, riscurile…

- Liderii din regiune au rivalizat in eforturile de a flata un președinte american cunoscut ca fiind sensibil la onoruri și fast. 'A fost un covor roșu cum n-a vazut nimeni vreodata', a povestit el, incantat.Golf și dineu de gala la Tokyo, opera și Orașul interzis in Beijing in timpul unei…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte susține ca, în adolescența, a înjunghiat mortal o persoana. Afirmațiile sale controversate vin în marja summitului internațional care are loc la Manilla. Adresându-se comunitații filipinezilor din Vietnam, în orașul…

- Canalele de comunicare directa dintre Statele Unite și Coreea de Nord sunt deschise. Astfel, Casa Alba așteapta un telefon din partea liderului Kim Jong-Un pentru a discuta despre programul nuclear al Phenianului. Anunțul a fost facut de șeful diplomației americane, Rex Tillerson.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al națiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters. Casa Alba a anunțat ca Trump va prezenta o viziune americana…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- Primire nu tocmai calduroasa pentru Donald Trump care a vizitat vineri statul american Hawaii. Mai exact, scrie Independent, cel mai puternic om al planetei a avut parte de un mesaj uronic atunci cand a ajuns in Hawaii. Mai exact, urarea a fost: ”Bine ai venit in Kenya!”. Motivul?- Ei bine, Hawaii este…

- Presedintele american, Donald Trump, ajunge astazi in Japonia, in cadrul primului sau turneu in Asia. Liderul de la Casa Alba are in agenda intrevederi cu premierul Shinzo Abe, cu militari americani și membri ai familiilor unor japonezi rapiți in Coreea de Nord.

- Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale la…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a calificat drept 'animal' pe autorul atacului terorist comis marti la New York si a cerut din nou revizuirea politicii americane privind imigratia, in special a sistemului de atribuire a cartilor vezi prin Loteria Vizelor, relateaza agentiile AFP, DPA si EFE. 'Trebuie…

- Administrația președintelui Donald Trump ezita in problema inarmarii Ucrainei, potrivit materialului The Washington Post. Dupa cum observa autorul, dupa o disputa interna de luni de zile privind trimiterea de arme defensive Kievului, Casa Alba se hotaraște greu. Rezultatul „de facto“ este continuarea…

- Dur cu presa acreditata la Casa Alba, președintele Donald Trump a i-a invitat pe copiii jurnaliștilor in vizita de Halloween. I-a primit pe micuți chiar in Biroul Oval, le-a admirat costumele infricoșatoare și i-a tratat cu dulciuri, așa cum cere traditia.

- Administratia prezidentiala a Statelor Unite a cheltuit 1,75 de milioane de dolari pentru noua mobila de la Casa Alba, potrivit unor documente obtinute de NBC.Cheltuielile includ achizitia de covoare (17.000 de dolari) si o masa pentru conferinte (12.800 de dolari) facute la comanda, dar si…

- Președintele SUA, Donald Trump, a ridicat joi criza dependenței de opiacee la rangul de stare de "urgența a sanatații publice" și a promis ca va eradica acest flagel in SUA care ucide aproape 150 de americani zilnic, relateaza AFP. Președintele american intenționase…

- Statele Unite vor acepta din nou refugiati, dupa patru luni de suspendare foarte controversata, a anuntat Casa Alba, cu exceptia celor care provin din 11 tari de ”mare risc”, marea majoritate cu populatie majoritar musulmana, relateaza AFP. Aceata interdictie temporara a facut obiectul unei indelungate…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbata, ca intenționeaza sa aprobe declasificarea dosarului privind moartea lui John F. Kennedy, al 35-lea președinte al Statelor Unite. Decizia liderului de la Casa Alba, care vine împotriva recomandarii Consiliul Național…

- Barack Obama a revenit in efervescenta reuniunilor de campanie electorala, denuntand evolutia recenta a politicii americane, dar fara mentioneze numele succesorului sau Donald Trump, relateaza AFP, conform news.ro.Discret de cand a plecat de la Casa Alba, al 44-lea presedinte al Statelor Unite…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este acuzat de o membra democrata a Camerei Reprezentantilor, Frederica Wilson. Democrata acuza pe Trump ca el a spus vaduvei unui militar american ucis in Niger ca "stia in ce s-a bagat" cind s-a inrolat, dar liderul de la Casa Alba sustine ca informatia nu este adevarata.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereusite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de predecesorul sau Barack Obama, informeaza DPA."Am auzit atata vreme…

- Un submarin nuclear al Statelor Unite, cu peste 150 de rachete Tomahawk, a ajuns în Coreea de Sud, iar Marina americana sustine ca este vorba despre o vizita de rutina, relateaza site-ul agentiei Yonhap, potrivit Mediafax. Submarinul USS Michigan (SSGN-727) a ajuns în portul Busan,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereușite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de predecesorul sau Barack Obama, informeaza DPA. "Am auzit atâta…

- Atac dur al celebrului rapper american Eminem la adresa lui Donald Trump. Într-un clip de patru minute si jumatate, el îl critica pe actualul lider de la Casa Alba, pe care îl numeste rasist si îl acuza ca va declansa un razboi