- AFI Europe Romania anunța o schimbare la nivel de top management: domnul David Hay, CEO al companiei in ultimii șapte ani, și-a anunțat demisia și intenția de a-și continua parcursul profesional in afara companiei. Decizia reprezinta o alegere personala a domnului Hay, pe care, deși cu tristețe, managementul…

- ACTUALIZARE: Includerea in program a Colegiului Național de Informatica Piatra Neamț nu reprezinta absolut deloc o surpriza. Prestigiul de care se bucura insituția de invațamant condusa de Daniela Neamțu (foto) și performanțele obținute in mod constant, de-a lungul anilor, la concursuri internaționale…

- Compania austriaca S Immo, controlata de o firma a investitorului Ronny Pecik si de Vienna Insurance Group, a anuntat finalizarea lucrarilor de renovare a centrului comercial Sun Plaza din Bucuresti, in urma unor investitii de 30 mil. euro.

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Austriacul Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in decembrie achizitionarea Niki, compania aeriana pe care a infiintat-o in 2003 si a vandut-o Air Berlin in 2011. Si proprietarul British Airways, firma IAG, precum si compania low-cost Ryanair erau interesate de preluarea Niki. Ryanair…

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Ryanair, cel mai mare operator de curse aeriene low-cost din Europa, renunța pe rand la bazele din Romania. Dupa ce a renunțat la Timișoara și Oradea, Ryanair a taiat de pe lista curselor și Craiova. Ryanair, cel mai mare operator de curse aeriene low-cost din Europe, renunța pe rand la bazele din Romania.…

- Compania fintech Ebury, cu sediul la Londra, specializata in plati transfrontaliere si credite pentru dezvoltare, isi deschide primul birou in Romania, condus de catre Johan Gabriels, informeaza compania. Biroul de la Bucuresti este cel de-al 15-lea lansat de companie in 13 tari de pe…

- Odata cu anii ’80, cafeaua incepea sa dispara treptat din comertul socialist, iar Romania multilateral dezvoltata consuma un inlocuitor botezat ironic „nechezol“. Insa chiar si in plina epocaa surogatelor, traditia prelucrarii artizanale a cafelei a ramas vie. O cafea Avedis, cineva?

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Liga Naționala feminina programeaza miercuri, de la 16:30, derby-ul campionatului, la Craiova, intre SCM și CSM București. Sunt primele doua echipe din Romania, dar diferența e uriașa. 5.000 de olteni le așteapta pe campioanele la Craiova. CSM București are 38 de victorii consecutive in campionat și…

- Paula Ungureanu a facut un meci de exceptie cu FC Midtjylland (29-24), duminica seara, in cadrul grupei principale 1 a Ligii Campionilor. Portarul CSM Bucuresti a avut nu mai putin de 18 parade, una dintre acestea fiind si cea mai frumoasa, conform unui Top intocmit de Federatia Europeana de profil.…

- Luxoft, unul dintre furnizorii de top de servicii de dezvoltare software și soluții IT inovatoare catre clienți globali, anunța numirea lui Bogdan Pelinescu in funcția de Director General pentru Europa Centrala și de Sud-Est. Acesta va gestiona planurile de dezvoltare la nivel european ale companiei,…

- "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru strategic, iar o zona specifica in care desfasuram o activitate foarte buna este in domeniul autoritatilor pentru aplicarea legilor. Procurorii romani si americani si agentiile pentru aplicarea legilor in general s-au bucurat de o colaborare foarte,…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a anunțat ca suspenda discuțiile de fuziune cu rivalul sau CA Immo și ia in considerare vanzarea pachetului de acțiuni deținut la aceasta companie.

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Compania germana este prezenta în România înca din anul 2006 prin intermediul unei rețele de peste 14 partneri, care în anul 2017 au crescut vanzarile de licente CAS CRM în Romania cu 23% fața de 2016. De asemenea, în 2017 a crescut numarul proiectelor…

- Din aceasta pozitie, Luiza Moraru va gestiona cei aproape 500 de consultanti CBRE care desfasoara in zona CEE activitati de management de proprietati imobiliare - cladiri de birouri si centre comerciale. Astfel, ea va conduce de la Bucuresti echipele de administratori de proprietati din Austria,…

- 800 de feroviari din intreaga tara vor comemora la Bucuresti 85 de ani de la inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933 TOTI UNITI PENTRU SALVAREA CAII FERATE ROMANE ! Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala…

- Un șofer Uber a caștigat intr-o luna 788 de lei numai din bacșiș, suma medie fiind de 3,6 lei, arata datele oficiale ale Uber, transmise pentru Libertatea. Potrivit informațiilor, caștigul mediu lunar din bacșiș este de 56 de lei in București, 43 de lei in Cluj, 69 de lei in Brașov și 54 de lei in Timișoara.…

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- Grupul Parlamentar Popular European va fi condus de prim-vicepreședintele PPEM, Eugen Carpov. Decizia a fost anunțata în cadrul ședinței de astazi a Parlamentului, urmare a discuțiilor dintre deputații populari europeni. De asemenea, în cadrul grupului parlamentar deputatul…

- Ziarul Libertatea va arata cum se recicleaza deseurile din sticla, plastic si hartie in prezent si cati bani se pot castiga din aceasta industrie care transforma gunoiul in bogatie. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul sa recicleze mare parte din deseurile produse.…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. Prezentarea a fost un scucces…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Ionut Rudi Stanescu si-a reconfirmat candidatura la functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, la alegerile din 14 februarie care vor avea loc la Bucuresti. Fostul mare portar al nationalei masculine, in prezent presedinte al HC Dobrogea Sud Constanta, si-a expus cateva ganduri in…

- Clever Taxi, cea mai mare aplicație de e-hailing din România, împlinește cinci ani de activitate în Cluj-Napoca și premiaza cu vouchere speciale fidelitatea clujenilor. Cluj-Napoca este al doilea oraș în care Clever Taxi și-a facut intrarea.…

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Robert Pitt, fostul CEO al Tesco, in functia de director de operatiuni. El va coordona si proiectele companiei aflate in diferite stadii de dezvoltare in Romania.

- Fostul premier Adrian Nastase spune ca anchetarea jandarmului care a lovit manifestanti in Bucuresti este un “semnal de slabiciune”. Nastase se lauda ca legea pentru organizare si functionarea jandarmeriei a fost aprobata cand se afla la conducerea guvernului, adaugand ca “functia jandarmilor nu este…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Nicolae Turdean, directorul general al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, a demisionat, cu toate ca in 2017 compania a avut o productie record, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul…

- Consiliul de Afaceri Romano-American (RABC) si-a desemnat, dupa un proces de selectie de sase luni, propriul candidat la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania. Este vorba despre Tiberius Vadan, expert in afacerile internationale si dezvoltarea afacerilor globale, dupa cum se precizeaza…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat cu tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata. Nascut in 1931, in municipiul…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Ericsson, unul dintre cei mai mari furnizori globali de echipamente si servicii pentru operatorii telecom, cu o prezenta extinsa pe piata locala, a dat startul unei campanii fulger de recrutari in Bucuresti pentru o noua linie de business, dupa ce anul trecut compania suedeza si-a restructurat operatiunile…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- ”Inovația reprezinta o baza pentru dezvoltarea economica dinamica” Deputatul PSD, Constantin-Catalin Zamfira face lobby pe tema oportunitaților de dezvoltare a regiunii București – Ilfov @ Demersul are ca punct principal mega-proiectul de cercetare, unic in lume, care se realizeaza la Magurele Nimanui…

- P3, investitorul și dezvoltatorul pan-european de proprietați logistice, continua sa-și extinda parcul logistic din București. Compania a achiziționat peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intenția de a dezvolta parcul pana la 500.000 m2 in urmatorii doi ani. Noul teren, care face…