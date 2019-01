Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit joi, 10 ianuarie a.c., pe David Hale, Subsecretarul de stat pentru afaceri politice in Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca o suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis nu este o varianta luata in calcul de coalitia de guvernare PSD-ALDE, pentru ca ar arunca tara in haos intr-un moment extrem de important. „O suspendare a presedintelui, pentru ca eu cred ca asta forteaza…

- Premierul Dancila a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca, daca presedintele Iohannis nu ii numeste in functiile de ministri pe Olguta Vasilescu si pe Mircea Draghici, Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala. “Consider ca este o vulnerabilitate daca presedintele Romaniei,…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca pozitia presedintelui Klaus Iohannis in privinta remanierii unor ministri, "de a nu deveni notarul lui Liviu Dragnea", era asteptata de societate. "PSD arunca in derizoriu soarta Romaniei schimband ministri efectiv dupa propriile interese. In total, PSD a schimbat…

- Iulia Albu a comentat ținuta purtata de prima doamna a Romaniei, carmen Iohannis, in timpul vizitei in Franța. Ziele trecute, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și soția sa, Carmen Iohannis, au fost intr-o vizita oficiala in Franța . Prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, s-a afișat cu un palton…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi, intr-o conferinta de presa organizata la Oradea, ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in Marea Britanie este o reusita pentru Romania. "Presa poate interpreta in fel si chip vizita presedintelui Iohannis in Marea Britanie, insa, in opinia…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a transmis marți, ca raportul MCV și rezoluția PE sunt periculoase pentru Romania, nu pentru PSD.„Raportul MCV pericliteaza imaginea Romaniei europene, nu a partidului de guvernare. Ceea ce este cu adevarat tragic este ca rezoluția nu e altceva decat ce au…

- "Cred ca nici nu mai merita bagat in seama Liviu Dragnea, cu aceste aberatii. Pentru orice se intampla rau in Romania, este de vina presedintele Klaus Iohannis. Eu, ca parlamentar, am un crez: penal este cel stabilit de lege, de instanta. Pana nu se dovedeste clar ca un om este vinovat, este nevinovat.…