- O chitara Fender Stratocaster, folosita de David Gilmour la unele dintre cele mai cunoscute piese ale formatiei Pink Floyd, a fost vanduta la Christie's New York pentru suma record de 3.975.000 de dolari, potrivit nme.com.

- Mai multe opere de arta care provin din colectia magnatului japonez din industria modei Yusaku Maezawa au fost vandute cu peste 8 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, joi seara, la New York, informeaza Reuters. Suma obtinuta reprezinta o infuzie de capital…

- O sculptura a artistului american Jeff Koons s-a vandut miercuri pentru suma de 91,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de Christie's la New York, stabilind astfel un record pentru o lucrare a unui artist in viata, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Rabbit", un mulaj din…

- Un tablou din seria ''Meules'' (Capite) a pictorului francez Claude Monet a fost cumparat marti la New York pentru suma de 110,7 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Sotheby's, relateaza AFP si dpa. Este vorba despre un record inregistrat de…

