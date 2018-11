Stiri pe aceeasi tema

- ”Conform informațiilor primite de la Banca Europeana de Investiții (BEI) care finanțeaza studiul de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale, valoarea acestui studiu este de 1,8 milioane de Euro. Reamintesc faptul ca in timpul procesului de pregatire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul…

- Evenimentul, cel mai important din industria aviației civile din România, se bucura de prezența a peste 150 de participanți - reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul aeronautic, directori generali de aeroporturi, reprezentanți ai companiilor aeriene și ai firmelor…

- Astazi incep la Iasi lucrarile primei conferinte din Romania care aduce in discutie problemele medicale care pot aparea sau se pot acutiza in timpul unei calatorii cu avionul, atat in cazul persoanelor sanatoase, cat si in cazul celor cu afectiuni cronice. Conferinta "Medicina respiratorie la altitudine"…

- Comisarul European pentru politica regionala a criticat dur luni, intr-o conferința la Bruxelles, lipsa proiectelor din partea puterii de la București și a avertizat public ca nu mai accepta „insultele din partea Guvernului Romaniei fața de munca” sa. „Chiar vreau sa va anunț public ca nu mai accept…

- In Marca, Dylan Flores, cel mai bun stranier al moldavilor in debutul sezonului, a declarat ca vrea sa ajunga la un club de top din Europa și in naționala Costa Ricai. Evoluțiile lui Dylan Flores la Iași au atras atenția, iar cotidianul spaniol Marca i-a rezervat un spațiu considerabil la secțiunea…

- Studiul spune ca România ar trebui sa se dezvolte în continuare, deoarece beneficiaza înca de una dintre cele mai mari diferente dintre productivitatea muncii si costurile fortei de munca din Europa de Est. ”Migratia interna va fi un alt factor important al tendintelor…

- Pe plan național, Ministerul Agirculturii și Dezvoltarii Rurale estimeaza ca pana in 2020 sistemul de irigații sa coste un miliard de Euro, din care 26,5 milioane vor fi alocați doar in acest an. Pana in anul 2020, sistemele de irigații vor acoperi o suprafața de peste 48.000 de hectare in zona Iașului. …

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale “Ion I.C. Bratianu” al Academiei Romane, prof. Dan Dungaciu, considera ca generatia politica actuala risca sa fie cea care a ratat Centenarul si atentioneaza ca marcarea, in 2020, a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon…