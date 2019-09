David Cameron: „Un al doilea referendum ar rezolva criza Brexit”

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a adoptat moțiunea prin care cere Guvernului lui Boris Johnson sa respecte legea ce prevede blocarea ieșirii Marii Britanii fara acord, o moțiune depusa mai mult pentru exprimarea nemulțumirii din partea opoziției, relateaza The Guardian și CNN. Jeremy Corbyn, liderul Partidului…

- Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit ului, dandu i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Actul normativ a fost adoptat…

- Premierul britanic, Boris Johnson, incearca sa obtina sprijinul SUA si al Chinei pentru ca fostul ministru britanic de Finante, George Osborne, sa fie desemnat viitorul director general al Fondului Monetar International (FMI). O sursă din apropierea acestui dosar a declarat pentru Bloomberg că…

- Boris Johnson va incerca sa profite de reuniunea G7 care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Biarritz, Franta, pentru a incerca sa convinga liderii mondiali, inclusiv pe presedintele SUA, Donald Trump, sa sprijine incercarea Marii Britanii de a-l desemna pe George Osborne drept succesor…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata…

- Guvernul german se așteapta ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara un acord privind viitoarele relații, a relatat joi presa germana, care a citat un document al Ministerului german de Finanțe, informeaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Publicația Handelsblatt…

- Irlanda va colabora in mod constructiv cu Boris Johnson pentru a rezolva impasul in care se afla Marea Britanie in contextul Brexit, a transmis ministrul de Externe al Irlandei, Simon Coveney, dupa ce Johnson a fost ales marți liderul partidului de guvernamant și premier, potrivit MEDIAFAXs.Citește…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) vrea sa cumpere pentru o perioada de 3 zile servicii de mentenanta reactiva si suport tehnic pentru componenta baza de date Oracle instalate si utilizate la nivelul Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), informeaza Hotnews. Valoarea estimata…