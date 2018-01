Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier britanic David Cameron, cel care a convocat referendumul ce a decis iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar in campania caruia a militat pentru ramanerea in blocul comunitar, estimeaza acum ca Brexitul nu mai este 'un dezastru' si ca 'situatia este mai putin rea' decat se credea…

- Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara, David Davis a spus ca un punct sensibil in protejarea drepturilor cetatenilor ar putea fi cel legat de dreptul de vot in alte tari, aspect pe care ministrii britanici ar putea fi nevoiti sa il reglementeze prin negocieri bilaterale.Marea…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai Brexit-ului, si-a exprimat duminica îngrijorarea legata de posibilitatea ca votul britanicilor privind iesirea tarii lor din Uniunea Europeana sa fie rasturnat. Într-un interviu publicat de The…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Cetatenii din Uniunea Europeana ar trebui sa-si pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri 10 ianuarie, ambasadorii celor 27 de state membre la Bruxelles. Pozitia i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite…

- Nigel Frage spune ca ar susține un nou referendum pentru Brexit in vederea soluționarii pentru totdeauna a problemei aderarii la UE. Fostul lider Ukip a declarat ca un al doilea vot va arata ca opțiunea in favoarea retragerii va fi covarșitoare, scrie The Telegraph. Farage a spus ca o reluare a votului…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvânt al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul.…

- Volatilitatea lirei sterline se afla la cel mai redus nivel din ultimii trei ani, ceea ce arata ca pentru investitori acordul referitor la perioada de tranzitie dupa Brexit este ca si facut, relateaza Bloomberg, conform news.ro.In timp ce volatilitatea scazuta poate fi observata pentru toate…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramane puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, in pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie inceputul sfarsitului pentru UE, scrie DIGI24, citand…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Un referendum pentru a clarifica relatia Elvetiei cu Uniunea Europeana ar fi util, a estimat duminica presedintele elvetian Doris Leuthard, dupa ce relatiile dintre Bruxelles si Berna s-au racit in ultimele zile, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Frictiunile dintre Elvetia si UE, organizatie…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Marea Britanie nu poate avea o negociere speciala pentru Londra, a spus pentru The Guardian negociatorul șef pentru Brexit din Uniunea Europeana, in ciuda dorințelor Theresei May de a incheia un acord...

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana și Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de ieșirea acestei țari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marți negociatorul-șef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu miniștri din UE inaintea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citind un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ajuns la un compromis in privinta granitei irlandeza post-Brexit, depasind unul dintre obstacolele majore pentru lansarea negocierilor comerciale intre cele doua parti, potrivit unui document de lucru citat luni de televiziunea publica irlandeza RTE, relateaza…

- Fostul premier britanic Tony Blair sustine ca promisiunile facute de tabara "Leave" in campania pro Brexit sunt neadevarate, asa ca britanicii merita un al doilea referendum. Intr-un interviu acordat unui post de radio, citat de The Guardian, fostul premier a spus ca promisiunea conform careia…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP. ''Statele Unite doresc sa pastreze relația lor speciala și veche…

- Marea Britanie nu va oferi o soluție pentru problema frontierei irlandeze dupa Brexit pana cand Uniunea Europeana nu va veni cu o soluție in ceea ce privește relația comerciala dintre cele doua parți, a declarat ministrul britanic pentru comerț extern, Liam Fox, scrie Euractiv. Fox a declarat, pentru…

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Parlamentul Marii Britanii se va pronunta prin vot asupra acordului privind conditiile iesirii tarii din Uniunea Europeana, anunta David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, citat de BBC News si de cotidianul The Guardian. Intr-un discurs rostit in Camera Comunelor, Davis Davis a declarat…

- Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, a declarat duminica ca Uniunea Europeana pregateste planuri de urgenta in eventualitatea ca negocierile pe tema unui acord Brexit cu Marea Britanie sa se incheie fara un acord, informeaza France 24. Analistii au conturat cateva scenarii privind efectele unei…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarant ca Guvernul din Albion va propune un amendament la proiectul de lege privind iesirea Regatului din Uniunea Europeana pentru a stabili data exacta, din dorinta de a evita orice confuzie, scrie...

- Marea Britanie trebuie sa mentina "modelul european" daca vrea relatii bune cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, recomandand Londrei sa evite apropierea de Statele Unite. - continua -

- Guvernul britanic a publicat, marți, noi detalii legate de obtinerea statutului de rezident post-Brexit de catre cetatenii europeni care vor sa ramana in Marea Britanie. Aceștia vor avea o perioada de grație de doi ani dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru a solicita rezidența și,…

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...