- Fostul fotbalist al lui Manchester United și fosta membra Spice Girl sunt casatoriți de 19 ani. S-a zvonit de multe ori ca David și Victoria s-au desparțit, dar cuplul pare sa reziste testul timpului. Vorbind in cadrul unui show TV din Australia, David, 43 de ani, recunoaște: „Sa ai un mariaj pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta in zona localitatii Victoria.Potrivit ISU Delta se intervine cu 2 autospeciale…

- Adrian Alexandrov, concubinul Elenei Udrea, spune, intr-o postare pe Facebook care are atasata o fotografie cu el alaturi de Udrea si de fiica lor, ca sunt momente dificile pentru ei si ca isi doresc ca fetita lor sa nu fie tinuta departe de mama ei, pentru ca acum are cea mai mare nevoie de aceasta.…

- INTERVENTII… In ultimele 48 ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui, in cooperare cu pompierii voluntari au intervenit la 47 misiuni. Dintre acestea, 37 misiuni ale echipajelor de prim ajutor calificat pentru acordarea asistentei…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au avut astazi o zi destul de dificila, cu doua interventii de amploare. Dupa interventia de la City Park Mall unde 1500 de persoane au fost evacuate dupa ce un fum dens a cuprins cladirea, in cursul serii o alta interventie dificila a…

- Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, s-a declarat extrem de mulțumit de jocul echipei sale in victoria cu Poli Iași, 4-0. Antrenorul a scos insa in evidența și greșelile defensivei, care o puteau costa pe FCSB daca Andrei Cristea inscria in startul reprizei secunde, cand scorul era doar 1-0. …

- Atacantul moldovean cu cetatenie franceza, Virgiliu Postolachi, a marcat un gol superb pentru PSG in meciul cu Atletico Madrid din International Champions Cup, in minutul 90+2, si a adus victoria pentru parizieni in fata castigatoarei Europa League, scor 3-2.

- Drumul Judetean 105D a fost inchis din cauza inundațiilor. Nu se mai poate circula intre localitatile Sasaus si Nou Roman, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, Ionut Nartea. Aproape toate localitatile din judetul Sibiu au avut de suferit din cauza inundatiilor…