David Beckham a declarat ca a invatat sa ignore informatiile negative care circula in legatura cu familia sa, insa a recunoscut ca mariajul cu Victoria este ''o munca grea'', relateaza duminica Press Association. Intr-un interviu acordat show-ului TV australian ''The Sunday Project'' David Beckham a declarat: ''Am ajuns sa ignor unele dintre lucrurile negative care se spun''. ''Cred ca daca ne cunoastem foarte bine unul pe celalalt, daca stim ca avem sustinerea unor prieteni minunati si a unei familii minunate, ceea ce trebuie sa facem este…