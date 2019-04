Stiri pe aceeasi tema

- David Attenborough sustine ca ar incerca sa il convinga pe Donald Trump, care este, potrivit naturalistului britanic, ''orb'' la efectele incalzirii globale, ca acest fenomen reprezinta o amenintare reala, relateaza luni Press Association. Cercetatorul si realizatorul de programe pentru…

- Popririle pe conturi si multe alte activitati ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala s-ar simplifica foarte mult daca sistemul informatic ar fi finalizat, insa pe partea de mentalitate nu se poate schimba foarte mult, pentru ca e greu sa-i faci pe oamenii de la stat sa inteleaga ca ei sunt…

- Fosta colonie muncitoreasca de la Ciudanovita, infiintata la poalele minelor de uraniu din Muntii Banatului, s-a transformat intr-un oras fantoma, din care insa multi dintre localnici refuza sa plece, in ciuda avertizarilor cu privire la pericolul radiatiilor.

- Momentul in care un alergator va reusi sa termine un maraton in mai putin de doua ore va avea loc in anul 2032, conform unor predictii stiintifice, citate de Press Association. Kenyanul Eliud Kipchoge a reusit sa doboare recordul mondial masculin in septembrie 2018, in cadrul Maratonului de la Berlin,…

- Cel mai nou clip al formației Pet Shop Boys, lansat saptamana trecuta, conține imagini din timpul vizitei lui Nicolae Ceaușescu din Coreea de Nord. Clipul a fost realizat pentru piesa "Give Stupidity a Chance" ("Dati prostiei o sansa") si este o satira la adresa lui Donald Trump. Imaginile cu primirea…

- Naturalistul britanic David Attenborough a lansat un avertisment in privinta crizei de mediu cu care se confrunta planeta noastra, intr-un interviu acordat ducelui de Cambridge, in direct, pe o scena la Davos, informeaza marti Press Association. Veteranul prezentator si realizator de televiziune i-a…

- Brexit-ul constituie un risc real pentru sanatatea copiilor din Marea Britanie, punand sub semnul intrebarii recrutarea de medici specialisti si accesul la fonduri pentru cercetare, releva un raport citat marti de Press Association. 'Intram intr-o perioada de schimbare si incertitudine. Iesirea Marii…