Stiri pe aceeasi tema

- Raportul anual CEO Survey a fost derulat de PwC la nivel global, pe un esantion de peste 1.300 de manageri, si lansat in cadrul intalnirii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos. Rezultatul este in antiteza cu recordul de optimism privind perspectivele de crestere ale economiei mondiale,…

- Ducesa de Cambridge, sotia printului William, a conceput pentru prima data designul unei gradini - inspirata din amintirile sale din copilarie legate de zonele salbatice si impadurite - ce va fi prezentata publicului larg in luna mai la editia din 2019 a Chelsea Flower Show, o renumita expozitie…

- Eveniment emotionant gazduit de Ducele si Ducesa de Cambridge la Palatul Kensington. In preajma Craciunului, printul William si sotia sa, Kate Middleton au organizat o festivitate pentru familiile personalului Forțelor Aeriene Regale.

- Prințul Louis este cel mai mic copil al ducilor de Cambridge, printul William si Kate Middleton. Micutul, care este al cincilea in linia de succesiune la tronul britanic, s-a nascut pe 23 aprilie 2018. Ultimele fotografii cu prințul Louis au cucerit Casa Regala a Angliei. Toata lumea a așteptat nerabdatoare…

- Mai multi oligarhi rusi, precum Oleg Deripaska si Andrei Kostin, au fost rugati sa nu participe la urmatoarea editie a Forumului Economic Mondial (WEF), care reuneste in luna ianuarie a fiecarui an elita economica si politica a planetei in statiunea elvetiana Davos, informeaza cotidianul Financial…

- Ducesa Catherine de Cambridge, sotia printului William al Marii Britanii, a fost desemnata cea mai influenta figura regala din moda, contribuind la popularizarea in SUA a brandurilor britanice pe care le alege, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat recent, informeaza contactmusic.com.

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton (36 de ani), a atras toate privirile la un dineu de stat organizat de Regina Elisabeta a II-a, gratie aparitiei ei extrem de elegante. Sotia printului William i-a adus un tribut regretatei printese Diana.