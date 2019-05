Dau Roboru’, iau mandatu’ Asta inseamna sa faci politica: ridici putin tonul, ameninti cu masuri drastice, dar inveti sa lasi si de la tine, iar in final e bine pentru toata lumea! Mugur Isarescu este o nuca tare pentru orice partid de guvernare, insa pana si el a inteles ca arta negocierii aduce victoria intr-o batalie de anvergura celei […] Dau Roboru’, iau mandatu’ is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Pe masura ce s-au aflat rezultatele oficiale ale recent desfasuratului scrutin din Ucraina, a venit, astfel, confirmarea ca Volodimir Zelenski -un actor de comedie – a castigat prima functie in acest stat, devansandu-l intr-un mod categoric pe Petro Poroshenko. Victoria unui actor de comedie in varsta…

- Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a depus contestatia pentru anularea alegerilor municipale la Istanbul si repetarea scrutinului. Rezultatele initiale ale alegerilor desfasurate pe 31 martie au indicat victoria lui Ekrem Imamoglu, candidatul Partidului…

- Va fi deschis in ultimul trimestru al acestui an, in Baneasa Shopping City, unde intr-un spatiu de 500 de metri patrati, situat la parterul mall-ului, urmeaza sa fie comercializata intreaga gama de produse a brandului. “Deschiderea magazinului Victoria’s Secret este un pas strategic important, pentru…

- Alin Minteuan, antrenorul interimar de la CFR Cluj, a avut un discurs clasic dupa victoria cu Sepsi, scor 1-0, lucru ce a fost taxat de fostul arbitru Cristi Balaj. „Am facut un joc defensiv perfect. N-am reușit sa judecam fazele cum a trebuit in ofensiva unde mai puteam marca. Lupta la titlu va fi…

- Atacantul spaniol David Villa a reusit sâmbata primul sau gol în campionatul de fotbal al Japoniei, echipa lui, Vissel Kobe, impunându-se acasa cu 1-0 în fata lui Sagan Tosu, într-un meci din etapa a 2-a, informeaza EFE, potrivit Agerpres.David Villa, 37 de ani,…

- Japoneza Naomi Osaka, numarul unu mondial din tenisul profesionist feminin, a anuntat joi ca americanul Jermaine Jenkins a devenit antrenorul sau, in locul germanului Sascha Bajin, de care s-a despartit pe 12 februarie, informeaza agentiile Kyodo si EFE. Osaka, in varsta de 21 ani, a carei mama este…

- La intreabarea "Dintre toti prim-ministri ai Romaniei, cine considerati ca a fost cel mai performant", 20% dintre respondenti au indicat numele Victor Ponta, 14% au raspuns Emil Boc, 13% l-au indicat pe Adrian Nastase si 12 procente pe Calin Popescu Tariceanu. Acestia sunt urmati de Mugur Isarescu…

- Dincolo de contrele dure, de habarnisti, de preastiutori, audierea lui Mugur Isarescu in Comisia economica a Senatului a lasat un gust amar romanilor, adica a celor care sunt direct afectati de deciziile luate de luminatii tarii. Pornit sa le arate tuturor cat de slab pregatiti sunt in ale finantelor,…